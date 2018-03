Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Damijan Janković pa je pripravil načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva zmanjšanje terjatev upnikov. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Electa Naložbe v poenostavljeni prisilni poravnavi Dodaj v

Prisilna poravnava Electe Holdinga - zmanjšanje terjatev upnikov za 95 odstotkov

V prisilni poravnavi sta končali tudi Electa Naložbe in Electa Inženiring

14. marec 2018 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Holding, ki je v lasti Jureta in Damijana Jankovića. Uvedbo tega postopka je predlagal direktor Damijan Janković, ki je že predložil tudi načrt finančnega prestrukturiranja.

Electa Holding je krovna družba Electe Naložb in Electe Inženiringa. Prva je v poenostavljeni prisilni poravnavi pristala v torek, v družbi Electa Inženiring pa je tak postopek že pravnomočno končan.

Vodstvo družbe za zagotovitev dolgoročno dobičkonosnega in uspešnega poslovanja že izvaja določene ukrepe, kot so upravljanje naložb, izvedba svetovalnih storitev in znižanje dolga ter odlog njegovega plačila, a ti niso dovolj.

Damijan Janković pa je pripravil načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva zmanjšanje terjatev upnikov. Imetnikom navadnih terjatev tako predlaga zmanjšanje njihovih navadnih terjatev za 95 odstotkov in odlog plačila preostanka navadnih terjatev. Electa Holding bo te odplačala v enkratnem znesku na dan 31. december 2021, do odplačila pa bodo terjatve obrestovane pa dvoodstotni letni obrestni meri.

Finančni učinek predlagane poenostavljene prisilne poravnave znaša 5,9 milijona evrov od zmanjšanja navadnih terjatev, izhaja iz načrta finančnega prestrukturiranja.

Ker ima družba velik delež sredstev v bilanci stanja po vrednostih, ki so višje od tržnih, je vodstvo pripravilo tudi simulacijo potrebnih slabitev. Vse slabitve sredstev bodo predvidoma znašale 4,7 milijona evrov, kar znižuje učinek odpisa terjatev. S tem bo družba v celoti odpravila insolventnost, je navedeno v načrtu.

G. C.