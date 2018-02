Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 25 glasov Ocenite to novico! Skušamo podpirati lokalne distributerje, lokalne dobavitelje, da lahko na police postavijo izdelke, ki jih morda drugje ne morejo prodati, pravi Matijević. Foto: BoBo Načeloma so vsi proizvodi v okviru roka trajanja, tiste, ki imajo že pretečenega, a so neoporečni (na primer prašek, bomboni ipd.), pa je mogoče kupiti po izjemno nizki ceni. Foto: BoBo Verjamem v to, da če si nekaj vizualiziraš, k temu težiš in si v glavi rišeš, kako bi to nastalo in obstalo, se to tudi zgodi. Dalibor Matijević Matijević je v prvih tednih odprtja trgovine opravljal tudi naloge prodajalca in ljudem pojasnjeval, za kakšno trgovino gre. Foto: BoBo Dobavitelji sami pripeljejo svoje viške, saj je tudi njihov interes, da se znebijo robe, pravi vodja projekta. Foto: BoBo VIDEO Trgovina Robin Food v Mariboru Sorodne novice Robin Food, nov koncept trajnostne trgovine. Pa bo zaživel? Dodaj v

Robin Food - "S krožnim in trajnostnim delovanjem gradimo skupnost"

Zeleni kombiji za dostavo, trgovina brez embalaže in Robin Food banka

16. februar 2018 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne želimo preveč govoriti o cenah, želimo govoriti o tem, da s krožnim in trajnostnim delovanjem gradimo skupnost," o zasnovi projekta Robin Food pravi ustanovitelj Dalibor Matijević. Ob širitvi mreže prodajaln je njihova pot usmerjena tudi v dobrodelnost.

Dalibor Matijević, mladi podjetnik, je v nekaj letih intenzivnega delovanja v poslovnem svetu trg preizkusil z različnimi idejami - od portala za fitnes, marketinga, ideje dobrodelnega darovanja centov pri nakupih do reševanja problematike zavržene hrane. Tukaj se je očitno našel, saj si želi postati odličen poznavalec celotne prehranske verige. Le tako lahko najdeš šibke točke in jih izboljšaš, pravi. "Zmeraj vlagam svoj denar nazaj v projekte, živim le z osnovo. Po mojem mnenju tečem maraton, in ne sprint," pove prepričano.

Njegov zadnji projekt je Robin Food - nov koncept trgovine s hrano, ki deluje kot nekakšen "outlet". Če v outletih z oblačili ponujajo nižje cene za oblačila preteklih sezon, so v prehranskih outletih na policah izdelki, ki jih dobavitelji zaradi krajšega roka trajanja ali presežkov v proizvodnji ne morejo prodati v 'navadnih' trgovinah. V prodajalnah Robin Food so nato na voljo po znižanih ali zelo znižanih cenah.

Trgovini v Mariboru in Ljubljani

Trenutno delujeta dve trgovini - prvo so poleti odprli v Mariboru, drugo konec prejšnjega leta v Ljubljani. In kakšni so prvi meseci obratovanja? Dobri, odgovarja Matijević in hkrati doda, da so začeli s "prvo različico". "Začeli smo s prvo različico, kjer ne ličiš proizvodov in prodajaln, ne daješ veliko za marketing, ampak najprej preizkusiš trg, da vidiš, ali se bo stvar prijela. In v Sloveniji prostor za takšno delovanje obstaja. To, kar počnemo, je ljudem blizu."

V osnovni ideji gre namreč za reševanje problematike zavržene hrane, da ne bi torej neoporečna hrana, ki je blizu konca roka trajanja ali pa je dobavitelj zaradi spremenjene embalaže, viškov proizvodnje oz. drugih podobnih težav ne more prodati, končala v smeteh. "Mi jim omogočamo, da to robo postavijo na polico, namesto da gre v uničenje," pojasnjuje Matijević. Po njegovih izkušnjah je tudi na slovenskem trgu že dovolj močno razumevanje dobaviteljev, da ponudijo izdelke za nižjo ceno, kot pa da bi plačevali za uničenje. "Težimo pa k načelu poštene ekonomije - ker ima dobavitelj s proizvodom prav tako stroške, se dogovorimo za ceno, ki njemu nudi neki zaslužek," nadaljuje Matijević.

Po drugi strani pa ljudem omogočijo nakup občutno cenejših izdelkov. "Ne želimo preveč govoriti o cenah, saj če oglašuješ najnižje cene, lahko tudi zbiješ vrednost izdelka. Zato želimo govoriti o tem, da s krožnim in trajnostnim delovanjem gradimo skupnost. Merimo tudi na kupce, ki si želijo sami zmanjšati svoj ogljični odtis, ki jih skrbi uničevanje hrane." Da bi se ljudje v trgovino vračali, pa bodo morali razširiti ponudbo tudi z osnovnimi živili, ki jih bodo nabavili po redni ceni. Spomladi bodo začeli prodajati tudi sadje in zelenjavo.

Zeleni kombiji za dostavo, trgovina brez embalaže

Do poletja bi se radi razširili na vsaj tri nove lokacije, zagotovo bo ena v Kranju, verjetno na način franšize. "V izdelavi so zeleni kombiji na elektriko, s katerimi bomo nudili dostavo naročenih izdelkov prek spleta. Tudi na ta način želimo zmanjšati ogljični odtis," o novostih, ki jih snujejo, pravi Matijević.

V Ljubljani so še pred trgovino odprli tudi lokal, v katerem so prav tako nameravali ponujati menije, sestavljene iz pridobljenih viškov hrane. A so imeli težave z logistiko, zato so ga do pomladi dali v mirovanje. Zdaj ko so v Šiški že zagnali trgovinsko dejavnost, verjamejo, da bo lažje tudi z obratovanjem lokala na Resljevi cesti. Ob njem pa bi radi uredili še trgovinico, v kateri bi prodajali pridelke in izdelke majhnih lokalnih proizvajalcev, in sicer v 'razsuti obliki' - kupci si jih bodo lahko sami nadevali ali natočili v lastno embalažo za večkratno uporabo. "Na ta način bomo v našo verigo vključili tudi prvo skupino proizvajalcev," izpostavlja Matijević.

Izdelki za socialno ogrožene kategorije

Čeprav Robin Food ni socialna trgovina, pa se bodo usmerili tudi v dobrodelno delovanje. Nameravajo ustanoviti t. i. Robin Food banko, ki bo namenjena socialno ogroženim kategorijam - brezposelnim, upokojencem, brezdomcem. "Povezali bi se s centri za socialno delo, zavodi, z njimi sestavili spiske. Pri nas bodo ljudje lahko prejeli kartice in imeli dostop do tedenske porabe določenega zneska naših proizvodov, hkrati pa bodo imeli bonuse oz. popuste za morebitne nakupe v naših trgovinah. Namenjeni jim bodo proizvodi, ki jih dobavitelji zaradi različnih pogojev na trgu ne želijo prodajati v trgovinah za nižjo ceno. Poskrbeli bomo tudi za to, da bomo s kombijem dostavljali na posamezne lokacije, kjer bodo ljudje lahko prevzeli pakete. Transport je ena izmed ključnih težav humanitarnih organizacij. Tukaj bomo tudi drugim poskušali pomagati s kombiji."

Smeli načrti mlade ekipe, ki pripisuje velik pomen mreženju in medsebojni pomoči tako med manjšimi igralci na trgu kot v skupnosti, kamor se želijo priključiti. Izkušnje so jim namreč pokazale, da je pri nas še vedno zaželen osebni stik v trgovini, da prodajalke izmenjajo tudi kakšno besedo s kupci. Na ta način dosežejo tudi starejše ljudi, kupci pa se vračajo. Ob tem pa Matijević doda še misel: "Če daš ljudem možnost, da za svoj denar nakupijo več, jim daš občutek vrednosti in tudi sreče."

Ana Svenšek