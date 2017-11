SDH bo podprl nezaupnico upravi Luke Koper; na njeno čelo Andrej Božič?

Izredna skupščina bo 28. decembra

28. november 2017 ob 17:38,

zadnji poseg: 28. november 2017 ob 18:33

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na izredni skupščini Luke Koper 28. decembra bo Slovenski državni holding (SDH) v imenu največjega lastnika - države podprl predlog nadzornega sveta Luke o podelitvi nezaupnice upravi.

Predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina je po poročanju Radia Slovenija dejala, da bodo nezaupnico podprli na podlagi poročila revizorja Pricewaterhouse Coopers, ki da: "kaže na pomembna neskladja in nepravilnosti v poslovanju Luke Koper, predvsem na področju najemanja zunanjih pristaniških storitev, na področju varnosti pri delu in na področju spoštovanja delovnopravne zakonodaje".

V Luki Koper so po objavi revizije zapisali, da ta opozarja zgolj na določena tveganja, ki so jih sami prepoznali in tudi sprejeli ukrepe, med drugim v zvezi s pristaniškimi delavci.

Po poročanju Planeta TV naj bi Matića na čelu uprave zamenjal nekdanji generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič. Kot še navaja televizija, v SDH-ju Božiča vidijo kot enega najboljših slovenskih menedžerjev. Predtem se je v medijih kot mogoč Matićev naslednik omenjal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, ki pa je v ponedeljek na Twitterju dejal, da ni "kandidat za Luko Koper," poroča Slovenska tiskovna agencija.

Upravo Luke Koper sestavljajo njen predsednik Dragomir Matić in trije člani, Andraž Novak, Irena Vince in Stojan Čepar, na izredni skupščini konec decembra pa bodo odločali o nezaupnici Matiću, Novaku in Vincekovi. Kot je v ponedeljek za Radio Koper poročala Tjaša Škamperle, svet delavcev soglasno podpira vsako upravo, ki dela v dobro družbe in zaposlenih. Uprava Luke Koper je delala dobro tudi glede izvajalcev pristaniških storitev, je prepričan predsednik Sveta delavcev Mirko Slosar: "Načrt je bil, da bi v naslednjih treh letih Luka Koper zaposlila več kot 500 delavcev. Predlagano je bilo tudi več kot 200 zaposlitev v letu 2018, s tem, da, kolikor sem seznanjen, nadzorni svet ni potrdil načrta." Predsednik nadzornega sveta Rado Antolovič pa je Slosarja v pismu obtožil neprimernih poskusov pritiska na nadzorni svet. Zapisal je, da Slosar presega svoje pristojnosti, in mu svetoval, naj se raje kot z upravo ukvarja z varovanjem pravic zaposlenih.

Antolovič je bil po petkovi dolgi seji nadzornega sveta oster do uprave in ji je očital, da je izgubil zaupanje vanjo. Uprava je po njegovem mnenju naredila veliko napak in bi morala delati dosti bolje.

