Slovenija bo enako prijazna do domačih in tujih vlagateljev

Vlada je sprejela zakon, s katerim izenačuje domače in tuje vlagatelje

16. november 2017 ob 16:24

Vlada je sprejela predlog zakona o spodbujanju investicij, katerega cilj je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij, po katerem bodo enako obravnavani domači in tuji investitorji.

Zakon naj bi zagotavljal privlačno in predvidljivo poslovno okolje za nemoteno delovanje domačih in tujih gospodarskih družb. Cilj zakona je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb z namenom privabiti vlagatelje k trajnemu valganju v Sloveniji z uvedbo ustreznih spodbud in drugih dejavnosti za spodbujanje naložb. Za njihvov spodbujanje je v prihodnjih dveh letih predvidenih nekaj več kot 24 milijonov evrov.

Predlog zakona je tudi odgovor na očitke, da državi manjka sistemsko zakonsko orodje za spodbujanje tako domačih kot tujih naložb in da država s posebnim zakonom za načrtovano investicijo družbe Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica na račun enega tujega vlagatelja diskriminira druge vlagatelje. "Sistemsko urejamo to, kar smo v posebnem zakonu urejali za eno investicijo," je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Trenutno ima Slovenija veljaven zakon o spodbujanju tujih naložb in internacionalizacije podjetij, ki med drugim določa ukrepe le za spodbujanje tujih naložb, kar postavlja domače vlagatelje v neenakovreden položaj v primerjavi s tujimi.

Predlog novega zakona določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud, kot so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere. Lokalne skupnosti pa bodo lahko na podlagi neposredne pogodbe o nakupu nepremičnin proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih.

Definicija strateške investicije

Predlog zakona opredeljuje tudi strateško investicijo. To bo investicija v predelovalni in storitveni dejavnosti v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest. Investicije v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa bodo strateške, če bodo vredne vsaj 20 milijonov evrov in bodo ustvarile vsaj 200 delovnih mest.

Spodbuda bo lahko znašala do 25 odstotkov investicijske vrednosti. Pri merilih, po katerih bodo investicije ocenjevali, je Počivalšek izpostavil trajnostno naravnanost. "Želimo, da bi se investicije vklapljale v naravno in družbeno okolje. In tiste, ki bodo imele to trajnostno noto, bodo imele v tem sistemu dodatno težo."

Nov način razlastitve lastnikov nepremičnin

Predlog zakona določa tudi nov namen razlastitve lastnikov nepremičnin za strateške naložbe, ki so v javnem interesu in prispevajo k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti in zaposlovanja ter skladnega regionalnega razvoja.

Umik uredbe o plačah direktorjev

