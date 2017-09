Sodišče pritrdilo malim delničarjem: Vodstvo družbe Certa Holding nezakonito imenovano

Leto dni po incidentu na skupščini tudi sodni epilog

28. september 2017 ob 19:44

Cerkno - MMC RTV SLO, STA

Leto dni po uporu malih delničarjev v Hotelu Cerkno, ko jim je nadzorni svet s fizično silo preprečil sodelovanje na skupščini, je višje sodišče v Kopru razsodilo, da so imeli mali delničarji prav. Razveljavilo je vse, kar je bilo takrat sprejeto, tako je podjetje trenutno brez nadzornega sveta in brez vodstva.

Pred letom dni so varnostniki s fizično silo zaprli pot malim delničarjem, ko so se ti hoteli udeležiti skupščine družbe Certa Holding. Prišlo je do upora. Posredovala je policija, ki pa je skupaj z varnostniki odganjala zbrane Cerkljane iz Hotela. Višje sodišče v Kopru je zdaj odločilo, da so imeli prav mali delničarji. Odvetnik Sebastjan Kerčmar, ki je zastopal male delničarje združene v civilno iniciativo Ozaveščena Cerkljanska je tedaj dejal, da je sedaj potrjeno, kar trdijo že ves čas in sicer, da so organi družbe Certa Holding nezakoniti.

Družba Certa Holding je zdaj brez nadzornega sveta in tudi brez direktorja. Borut Pirih, ki je zadnje leto vodil podjetje, pred kamero ne želi, saj uradno ni več na čelu družbe. Mali delničarji menijo, da bi tudi Postojnska jama, ki želi prevzeti Certo Holding, morala umakniti svojo prevzemno ponudbo. Po mnenju predstavnika malih delničarjev in člana civilne iniciative Ozaveščena Cerkljanska Mirana Cigliča je ta prevzemna ponudba sedaj vprašljiva, saj je soglasje k prenosu delnic zanjo dal direktor, ki nezakonito zaseda mesto.

Predsednik uprave družbe Postojnska jama Marjan Batagelj na to odgovarja, da se s sodbo, ki je posledica sporov iz preteklosti, ne ukvarja. Ponudba Postojnske jame za prevzem Certe Holding se izteče 12. oktobra. Takrat bo znano, ali je Batagelju uspelo zbrati polovico vseh delnic cerkljanskega podjetja. Mali delničarji pričakujejo, da bo sodišče imenovalo začasni nadzorni svet. V oktobru bo tudi skupščina za vse delničarje.

Barbara Renčof, Ksenija Černuta, TV Slovenija