Spletne nevtralnosti bo konec 11. junija

Ponudniki dostopa do spleta bodo lahko blokirali in ovirali ponudnike vsebin

10. maj 2018 ob 20:48

Washington - MMC RTV SLO, STA

Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) je sporočila, da se leta 2015 potrjena pravila o spletni nevtralnosti ukinejo 11. junija letos. Ponudniki spleta bodo tako lahko spet ponovno blokirali ali ovirali ponudnike vsebin na škodo potrošnikov.

Senat bo odločitev FCC-ja skušal ustaviti prihodnji teden, a zaman, ker četudi bi demokratom ob podpori dveh neodvisnih senatorjev in republikanke Susan Collins uspelo potrditi predlog zakona s 50 proti 49, jim to v predstavniškem domu ne bo uspelo.

Na koncu je tu še predsednik Donald Trump s pravico do veta, ki jo bo izkoristil v korist velikih korporacij, kot so AT&T, Comcast, Time Warner, Verizon in podobnih.

Po odločitvi FCC-ja o odpravi spletne nevtralnosti z utemeljitvijo, da to načelo ovira razvoj inovacij in podjetništva, je 22 zveznih držav ZDA vložilo tožbe, vendar pa predsednik FCC-ja Ajit Pai trdi, da sodni poskusi ne bodo uspešni.

Sledi izsiljevanje ponudnikov vsebin

Ponudniki spleta bodo lahko po 11. juniju izsiljevali ponudnike vsebin in od njih zahtevali, da plačajo več za objave. Cena bo na koncu kot vedno padla na potrošnike.

Nova pravila sicer zahtevajo, da morajo ponudniki spleta o tem potrošnike obvestiti, vendar to ponavadi pomeni drobni tisk nekje v ozadju računa ali pa zapleteno besedilo, ki je razumljivo le pravnim strokovnjakom.

"Napačna stran zgodovine"

"FCC ni poslušala ameriške javnosti in je na napačni strani zgodovine, na napačni strani prava in na napačni strani ameriškega ljudstva," je sporočila demokratska članica FCC-ja Jessica Rosenworcel.

Demokratski člani kongresa so prepričani, da so dobili pomembno predvolilno vprašanje, ki ga bodo skušali izkoristiti na kongresnih volitvah novembra, a morda le pri mlajših volivcih, ki jih v veliki meri že imajo na svoji strani.

Ponudniki spleta so v ZDA podjetja, ki obenem zagotavljajo tudi telefonske storitve in kabelsko televizijo. Potrošniki so se zadnja leta zaradi visokih cen in pomanjkanja resne konkurence vse bolj selili neposredno na splet.

Comcast, AT&T, Time Warner in podobni izgubljajo naročnike na kabelske televizije in fiksno telefonijo. Zaradi tega potem neznansko dvigujejo cene dostopa so spleta. Poteza FCC-ja jim bo to še bolj olajšala.

B. V.