Sprememba: Širokopasovno medmrežje ne spada med telekomunikacije, temveč na področje informacijskih storitev

ZDA ošibile medmrežno nevtralnost

Posledice za zdaj še neznane

14. december 2017 ob 19:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriška zvezna komisija je spremenila ureditev medmrežne nevtralnosti, na način, ki to načelo slabi. Ponudniki interneta bodo lahko promet različnih podjetij obravnavali različno.

Načelo medmrežne nevtralnosti pomeni, da so vsi paketki podatkov, ki potujejo po medmrežju, enakovredni. Nihče na poti jih ne sme upočasniti. V praksi to pomeni, da (hipotetično) Telekom Slovenije ne sme podatkov in storitev svojega spletnega portala nalagati hitreje kot portale konkurence, niti posebej zaračunati za goli dostop do njih.

Po poročanju BBC-ja je to načelo v ZDA zdaj oslabljeno. Zvezna komisija za komunikacije se je namreč odločila, da širokopasovni internet ne spada več na področje telekomunikacij, temveč med informacijske storitve. S to potezo ponudniki interneta niso več podrženi neposrednemu nadzoru omenjene komisije. Tako so odpravili ureditev, ki jo je uveljavil bivši predsednik Barrack Obama leta 2015.

Ponudniki dostopa do medmrežja bodo lahko po novem podatke nekega podjetja pošiljali hitreje, nekega drugega počasneje, lahko tudi za plačilo. Kaj to pomeni v praksi? Hipotetičen primer: YouTube bo ponudniku odštel nekaj denarja, da se njegovi videoposnetki nalagajo hitreje od npr. Vimea.

Ponudniki bodo nadalje lahko zaračunali za dostop do določenih vsebin. Primer: za dostop do določene e-pošte ali določenih digitalnih družbenih omrežij je lahko del paketa za doplačilo.

BBC poroča, da bodo morali ponudniki vsa takšna ravnanja javno razkriti. Področje bo namreč zdaj regulirala druga komisija, Zvezna komisija za trgovino.

Komisija je ocenila, da se je z odpravo Obamove regulacije povrnila "svoboda interneta", ponudniki pa da bodo primorani več vlagati v širokopasovne povezave povsod.

Al. Ma.