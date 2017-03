Stanovanjske nepremičnine so se lani podražile drugo leto zapored

Cene lani v povprečju višje za 3,3 odstotka

24. marec 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Lani so bile cene stanovanjskih nepremičnin za 3,3 odstotka višje od povprečja v letu 2015, število transakcij je že preseglo rekordno leto 2007, a je bila vrednost poslov še precej nižja kot leta 2007.

"To je drugo zaporedno zvišanje povprečnih letnih cen stanovanjskih nepremičnin. Po letu 2011 so se povprečne letne cene vsako leto zniževale vse do leta 2014, ko so dosegle najnižjo raven, od tedaj pa se postopno zvišujejo," so zapisali na statističnem uradu.

Rabljena stanovanja v Mestni občini Ljubljana so se podražila za šest odstotkov, v preostali Sloveniji pa za 2,6 odstotka. Rabljene družinske hiše na ravni Slovenije so se podražile za tri odstotke.

Povprečne cene novih stanovanj so se zvišale za 1,3 odstotka, cene novih družinskih hiš pa znižale za 4,9 odstotka.

S stanovanjskimi nepremičninami je bilo lani izvedenih 10.652 transakcij, s čimer je bilo preseženo do zdaj rekordno leto 2007, ko je bilo prodanih 10.019 stanovanjskih nepremičnin. Je bila pa skupna prodajna vrednost vseh nepremičnin v letu 2007 višja, in sicer je znašala 1,4 milijarde evrov, medtem ko je bila v letu 2016 zaradi nižjih cen pri milijardi evrov.

Cene navzgor tudi na četrtletni ravni

V zadnjem četrtletju lani so se cene stanovanjskih nepremičnin glede na tretje četrtletje zvišale povprečno za 1,8 odstotka.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se na četrtletni ravni zvišale za 6,4 odstotka. Pri tem so bile cene novih stanovanj višje za 7,4 odstotka. Tako kot v tretjem četrtletju je 6,6 odstotka prodaj izviralo iz stečajev, ki znižujejo prodajne cene, tudi povprečna starost prodanih novih stanovanj je bila enaka kot v tretjem četrtletju, in sicer 3,7 leta.

"Tokratna rast cen novih stanovanj je posledica prodaje cele vrste majhnih in srednje velikih stanovanjskih objektov na iskanih lokacijah (Primorje, obrobje Ljubljane, središče Ljubljane) ter prodaje nadstandardno grajenih in opremljenih stanovanj," so navedli statistiki.

Število prodanih novih stanovanj je bilo v celoti še vedno nizko (248), čeprav je bilo nekoliko višje od povprečnega števila tovrstnih prodaj v zadnjih treh letih (236). Največ novih stanovanj, dobro polovico vseh, je bilo prodanih v osrednjeslovenski statistični regiji (od tega 78 odstotkov v mestni občini Ljubljana), sledile so obalno-kraška (20 odstotkov), gorenjska (13 odstotkov) in podravska statistična regija (sedem odstotkov).

Cene novih družinskih hiš so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 1,7 odstotka. Število prodaj je bilo tudi v tem četrtletju zelo nizko, samo 45.

Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so bile na četrtletni ravni v povprečju višje za 0,9 odstotka. Zvišale so se tako cene rabljenih stanovanj (za 1 odstotek) kot rabljenih družinski hiš (za 0,8 odstotka). Število prodaj je doseglo najvišje vrednosti do zdaj.

Najbolj, za 1,7 odstotka, so se zvišale cene rabljenih stanovanj v Ljubljani. To je bilo že četrto zaporedno zvišanje cen teh stanovanj. Trgovanje z rabljenimi stanovanji v Ljubljani je bilo tudi v tem četrtletju živahno: prodanih je bilo 505 stanovanj, le nekoliko manj kot v doslej rekordnem drugem četrtletju 2016.

Tudi cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji so se v 4. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje nekoliko zvišale, in sicer za 0,5 odstotka. To je že peto zaporedno zvišanje teh cen. Ponudba rabljenih stanovanj je bila še naprej velika, prodanih je bilo 1.400 rabljenih stanovanj. Toliko prodaj je bilo nazadnje leta 2006.

Živahno je bilo tudi trgovanje z rabljenimi družinskimi hišami, ki se je nadaljevalo tudi v 4. četrtletju 2016. Prodanih jih je bilo 688, največ od leta 2003, odkar statistično spremljajo tovrstne prodaje. Njihova povprečna cena se je nekoliko zvišala, in sicer za 0,8 odstotka. Cene družinskih hiš so se v zadnjih treh letih večinoma gibale na ravneh, ki so bile približno za 15 odstotkov nižje od povprečne ravni cen v letu 2010, so še navedli na statističnem uradu.

Sa. J.