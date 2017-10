Statistični urad: Javnofinančni primanjkljaj znaša 754 milijonov evrov ali 1,9 odstotka BDP-ja

Najnovejša ocena statistikov

19. oktober 2017 ob 11:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lanski javnofinančni primanjkljaj je po drugi reviziji statističnega urada ostal na enaki ravni kot ob prvi septembrski napovedi. Tudi po novi napovedi znaša 754 milijonov evrov ali 1,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Najnovejšo napoved so objavili po končanem rednem postopku pojasnjevanja podatkov evropskemu statističnemu uradu Eurostat v okviru poročanja o presežnem primanjkljaju in dolgu sektorja država. Nespremenjeni so ostali tudi podatki za predhodna leta.

Tokrat so objavili tudi najnovejšo napoved ministrstva za finance o letošnjem stanju primanjkljaja in dolga. Primanjkljaj sektorja država bo po predvidevanjih dosegel 321 milijonov evrov ali 0,8 odstotka BDP-ja, dolg države pa 32,17 milijarde evrov ali 75,2 odstotka BDP-ja.

Ob prvi reviziji so na statističnem uradu pojasnili, da se primanjkljaj od leta 2014 postopoma zmanjšuje. Lani se je v primerjavi s predhodnim letom znižal za 368 milijonov evrov ali za 33 odstotkov. Na znižanje so vplivali predvsem nižji izdatki, ki so na letni ravni upadli za 376 milijonov evrov, na 18,2 milijarde evrov. Prihodki države pa so ostali na ravni iz leta 2015, ko so znašali 17,4 milijarde evrov.

G. C.