Težavam Adrie Airways ni videti konca, zdaj prodali še njeno blagovno znamko

Negotova prihodnost letalskega prevoznika

13. september 2017 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potem ko je Slovenski državni holding lani za pičlih 100.000 evrov prodal Adrio Airways in jo ob tem dokapitaliziral z nekaj več kot tremi milijoni evrov, se letalski prevoznik še vedno otepa težav.

Nemški sklad 4K Invest, ki očitno ne najde prave strategije, s katero bi obrnil poslovne smernice v podjetju, je prodal še eno od zadnjih Adriinih premoženj - njeno blagovno znamko. S tem je pridobil še nekaj nujnega denarja in časa.

Adria je predlansko leto zaključila z devetimi milijoni evrov čiste izgube, lansko leto pa z dobrimi tremi milijoni evrov čistega dobička. A ta ni rezultat bistveno boljšega poslovanja, pač pa prodaje blagovne znamke, za katero bo kupec do leta 2025 letno plačeval več sto tisoč evrov licenčnine. Kdo je kupec blagovne znamke, ni znano, saj Adria na vprašanja o tem ne odgovarja. Nekatere namige, da naj bi bila v ozadju nakupa država Slovenija, pa na državnem holdingu zanikajo. SDH od Adrie Airways ni odkupil blagovne znamke in z družbo ali njenimi lastniki po zaključenem postopku prodaje delnic ni sklepal poslov o nakupu ali prodaji premoženja, so sporočili iz holdinga.

Po oceni Petra Marna, nekdanjega delničarja, gre v ozadju za finančno operacijo, s katero Nemci za zdaj še rešujejo prevoznika: "Kakšna je ta kombinatorika, pa vedo samo tisti, ki so pri njej sodelovali. Gre pa definitivno za to in ne za napore za boljše poslovne rezultate iz letenja, ampak se poskuša z različnimi finančnimi prijemi te stvari posanirati," je pojasnil Marn.

Podatki o poslovanju za lani namreč niso spodbudni. Vsi najpomembnejši parametri - od števila prepeljanih potnikov, zasedenosti potniške kabine, izkoristka letal in števila letov - so slabši kot leta 2015, kar kaže, da prevoznik iz osnovne dejavnosti ne ustvari toliko prihodkov, da bi pokril stroške. Adriina usoda tako tudi po njeni prodaji ostaja negotova, odvisna pa bo od potez nemškega sklada in njegovih lastnikov.

Simeona Rogelj, Radio Slovenija