Piloti Adrie za sredo in četrtek napovedujejo stavko, nekaj poletov že odpovedanih

Vodstvo poziva potnike, naj spremljajo spletno stran

21. marec 2017 ob 14:40,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikatu prometnih pilotov Slovenije in upravi Adrie Airways ni uspelo najti skupnega jezika glede plač in pogojev dela pilotov, zato še vedno grozijo s stavko v sredo in četrtek.

Iz sindikata so sporočili, da bo stavka potekala v sredo in četrtek med 6. in 22. uro. Piloti na omenjena dneva ne bodo opravljali svojega dela, stavka pa bo potekala v upravni poslovni stavbi Adrie Airways in pred njo. Po oceni stavkovnega odbora bo stavkalo od 106 do 114 pilotov.

Dodali so, da so se pripravljeni pogajati, nikakor pa ne o zniževanju plač in drugih pogojev dela za pilote, je v sporočilu poudaril predsednik sindikata Marjan Majcen. Po njihovih besedah se je s koncem februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove še niso sklenili, zaradi tega so se po 1. marcu pri delodajalcu "začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov", kar je nesprejemljivo, so zapisali.

Tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic ter obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. "Sindikat ne sprejema argumentov delodajalca, da se je stanje v družbi v enem letu po podpisu zadnje pogodbe tako spremenilo, da so upravičeni posegi v plače in druge pravice pilotov," so ogorčeni.

Stavka je napovedana za 22. in 23. marec, 27. in 28. april ter 25. in 26. maj.

Sindikat je o stavki obvestil tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki pa je pojasnilo, da na stavko nima vpliva, ker je organizirana pri delodajalcu, v podjetju kot samostojnem gospodarskem subjektu. Delavci imajo po mnenju ministrstva pravico do organizirane prekinitve dela, vendar morajo na podlagi 16. člena zakona o letalstvu svojo pravico do stavke uresničevati tako, da je zagotovljena varnost zračnega prometa.

Znane prve spremembe in odpovedi poletov

Iz Adrie so sporočili, da odpovedi poletov za 22. marec ne predvidevajo. Čeprav so sprva predvideli, da stavka bistveno ne bo vplivala niti na polete 23. marca, bodo nekatera letala ostala prizemljena. Za četrtek so tako že odpovedali jutranji polet iz Ljubljane v Zürich in povratni polet iz Züricha v Ljubljano, polet iz Ljubljane v Tirano in povratni polet iz Tirane v Ljubljano, polet iz Ljubljane v Prištino in večerni polet iz Pariza v Ljubljano. Za potnike na poletu iz Prištine v Ljubljano bodo organizirali prevoz do Skopja in od tam nato polet v slovensko prestolnico.

V sredo poletov ne bodo odpovedovali, bodo pa spremenili urnik nekaterih poletov. Posebej pozorni morajo biti potniki, ki bodo v sredo leteli iz Ljubljane v Sarajevo in iz Sarajeva v Ljubljano, iz Ljubljane v Podgorico, spremembe pa so tudi pri večernem poletu z Dunaja v Ljubljano, pri popoldanskem poletu iz Ljubljane v Bruselj, pri večernem poletu iz Amsterdama v Ljubljano, pri poletih iz Ljubljane v Prago in iz Prage v Ljubljano, pri večernem poletu iz Ljubljane v Frankfurt in pri večernem poletu iz Münchna v Ljubljano.

Adria vse potnike poziva, naj spremljajo obvestila na spletni strani Adrie Airways. Ob tem so dodali, da bodo stopili v stik z vsemi potniki na prizadetih poletih, ki so ob rezervaciji vozovnice navedli svoje kontaktne podatke. Druge potnike pozivajo, da pokličejo klicni center Adrie Airways oziroma prodajno mesto, kjer so kupili vozovnico. Tem potnikom bodo v skladu z možnostmi ponudili brezplačno spremembo poti, brezplačno spremembo datuma potovanja ali vračilo neodletenega dela potovanja.

A. Č., Sa. J.