Trgovine bodo zaprte deset dni v letu

Dogovor trgovcev in trgovinskih sindikatov

30. november 2017 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V trgovinah bodo z novim letom začela veljati nova pravila glede dela ob nedeljah in praznikih. Večina trgovin bo ob glavnih praznikih zaprta, za druge praznike pa bodo delavci dobili 250 odstotkov višjo urno postavko.

Zaposleni v trgovinah bodo lahko delali največ 15 nedelj v letu, vendar ne več kot dve na mesec, urna postavka pa bo višja za 100 odstotkov.

Novosti glede organizacije delovnega časa določa aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine, ki so ga podpisali predstavniki delodajalcev in sindikatov v panogi. Kot so povedali na skupni novinarski konferenci v Ljubljani, se bo aneks začel uporabljati 1. januarja prihodnje leto.

Aneks bo sicer veljal le v primeru, da ne bo sprejet zakon ali predpis, ki bi neposredno ali posredno posegal v materijo, ki jo opredeljuje aneks.

Trgovine bodo tako zaprte 1. januarja, 8. februarja, na velikonočno nedeljo in ponedeljek, za 1. maj, na binkoštno nedeljo, 25. junija, 15. avgusta, 1. novembra in 25. decembra.

Trgovci pa bodo zaposlene v trgovinah lahko razporedili na delovno mesto 2. januarja, 27. aprila, 2. maja, 31. oktobra in 26. decembra. Delavci pa bodo za delo na praznik upravičeni do dodatka v višini 250 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Posamezen delavec bo lahko delal največ dve nedelji v mesecu in največ 15 nedelj v letu. Za to delo bo dobil dodatek v višini 100 odstotkov osnovne urne postavke, a ne manj kot 5,40 evra bruto na uro.

Nedeljske izjeme

Ob nedeljah delodajalci ne bodo smeli razporediti delavcev, ki imajo otroke, mlajše od treh let, nosečnic in doječih mater ter enega od staršev hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ali tistih, ki živijo sami z otrokom in skrbijo za njegovo vzgojo in varstvo.

Omejitve na praznik in nedeljo ne bodo veljale za družinska podjetja, za bencinske servise in podobne dejavnosti zaradi javnega interesa ter delavce, ki delajo v okviru zaključenega proizvodnega procesa, povezanega s trgovsko dejavnostjo (npr. priprava in izdelava hrane, transport in distribucija, skladiščenje, lekarne).

G. C.