Trgovci in sindikati še niso dosegli dogovora o delovnem času, vendar so si "blizu"

Čuš: Sindikati so v službi politike in kapitala

28. november 2017 ob 16:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delodajalci in sindikati še ne bodo podpisali dogovora o ureditvi delovnega časa. Glede pogajanj so še naprej skrivnostni in pojasnjujejo le, da jim bo sledila obravnava predloga na pristojnih organih. Več naj bi bilo znanega v četrtek.

Socialni partnerji bi morali po prvotnem načrtu končati pogajanja o ureditvi delovnega časa in podpisati dogovor. Vendar jim to ne bo uspelo, saj so v Trgovinski zbornici Slovenije pojasnili, da pogajanja "še niso čisto končana", so pa v sklepni fazi. Generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Ladislav Rožič pa prav tako meni, da so blizu dogovora.

Ko bodo pogajanja končana, bodo o predlogu pogajalske skupine za kolektivno pogodbo najprej odločali pristojni organi sindikalnih in delodajalskih organizacij, nato pa bodo vse rešitve predstavili širši javnosti, predvidoma na skupni novinarski konferenci, ki so jo sklicali za četrtek.

Organizacije so s pogajanji začele potem, ko je poslanec Andrej Čuš v parlamentarni postopek vložil predlog novele zakona o trgovini. S tem se je po njihovih navedbah namreč ponovno odprlo vprašanje ureditve delovnega časa zaposlenih in obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in praznikih.

Gre za "zelo obširno" problematiko, ki zajema organizacijo dela in delovnega časa ter ustreznega zagotavljanja odmorov in počitkov. Vsa odprta vprašanja v zvezi z delovnim časom zaposlenih želijo rešiti sami "na ravni dolgoletno kakovostno vodenega socialnega dialoga".

Podpisniki kolektivne pogodbe so tako začeli pogovore o možnih oblikah njenih sprememb in si želijo, da bi spremembe začele veljati že v prvih mesecih prihodnjega leta.

Čuš: Dogovor je velik poraz za demokracijo

Čuš je sporočil, da si bo še prizadeval tudi v primeru sklenitve dogovora, ki ga je označil za "velik poraz za demokracijo v Sloveniji". Sindikatom je očital, da so v službi politike in kapitala, saj se po njegovih besedah ukvarjajo le z zaprtjem trgovin ob nedeljah, "o čemer je že odločilo ljudstvo".

Prepričan je, da bi se morali namesto tega usmeriti v področja, ki jih želi s predlogom novele rešiti tudi sam. To so med drugim razporeditev delovnega časa, izkoriščanja odmora med delom, dnevni in tedenski počitek ter plačilo za delo.

G. C.