Trgovci bodo lahko delali le dve nedelji na mesec

29. november 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Trgovinski sindikat in delodajalci so dosegli dogovor o delovnem času za nedelje in praznike. Neuradno: zaposleni v trgovini bodo delali dve nedelji na mesec, ura bo vredna dvakratnik tedenske, trgovine bodo na nekatere praznike zaprte.

Pristojni organi trgovinskega sindikata so že potrdili aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine, enako je pričakovati tudi od delodajalskih organizacij. Podrobnosti dogovora, ki med drugim ureja delovni čas trgovin ob nedeljah in praznikih ter dodatke delavcem, bodo uradno predstavili jutri, nam pa je uspelo dobiti ključne podrobnosti dogovora.

Iz aneksa, ki so ga parafirali sindikat delavcev trgovine in delodajalci, izhaja, da bodo zaposleni v trgovini po novem lahko delali največ dve nedelji v mesecu in ne več kot 15 nedelj v letu. Delavci bodo upravičeni do dodatka za nedeljsko delo, delovna ura bo tako v nedeljo vredna enkrat več kot ura med tednom in ne bo smela znašati manj kot 5,4 evra.

Dogovorjeno je tudi, kdo v nedeljo in na praznike ne sme delati. Prosti bodo delavci, ki skrbijo za otroka do treh let; delavke v času nosečnosti in še leto dni po porodu, poleg tega na praznik in nedeljo delodajalci ne smejo naložiti dela delavcu, ki skrbi za hudo bolnega otroka. Trgovine naj bi bile po novem zaprte na deset državnih praznikov, med drugim na binkoštno nedeljo, dan državnosti in na Marijino vnebovzetje, odprte pa bodo lahko na 5 praznikov - 2. januarja, 27. aprila, 2. maja, 31. oktobra in 26. decembra.

Ura dela bo za praznike vredna 2,5-krat več kot običajna ura, dodatka za delo na nedeljo in za delo na praznike pa se bosta med seboj izključevala.

Sindikati in delodajalci so se neuradno dogovorili tudi glede neenakomerne razporeditve delovnega časa - ta po novem ne sme trajati več kot 56 ur tedensko, delodajalec pa je delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja dolžan omogočiti, da presežek ur kompenzira s prostimi urami. Če to ni mogoče, mu mora delodajalec presežek do vključno 170 ur plačati v višini, določeni za nadure, vse dodatne ure so plačane več. V primeru kršitev bo delodajalec delavcu v naslednjem mesecu dolžan obračunati in izplačati znesek v višini 500 odstotkov od osnovne plače oziroma ustrezne urne postavke za vsako dopolnjeno uro kršitve. Spremembe naj bi začele veljati s 1. januarjem prihodnje leto.

Jure Čepin, Radio Slovenija