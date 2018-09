Turčija z najvišjo inflacijo v zadnjih 15 letih

Centralna banka pripravlja ukrepe za stabilizacijo

3. september 2018 ob 12:13

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turčija je avgusta zabeležila skoraj 18-odstotno inflacijo, kar je največ po letu 2003. Po objavi najnovejših podatkov je turška lira še za dva odstotka poglobila izgubo v primerjavi z dolarjem, in sicer je bil dolar vreden 6,50 lire.

Turška centralna banka je ob tem že napovedala prilagoditev denarne politike. Cene življenjskih potrebščin so avgusta na letni ravni zrasle za 17,9 odstotka, medtem ko je bila po podatkih turškega statističnega urada (TUIK) julija letna inflacija 15,85-odstotna.

Avgustovska številka je sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP presegla napovedi analitikov, ki so ocenili, da bodo avgusta cene zrasle za 17,6 odstotka.

Največ zrastli stroški prevoza in hrane

Največ so na letni ravni avgusta zrasli stroški prevoza, in sicer za 27,13 odstotka, medtem ko so se cene hrane in brezalkoholnih pijač dvignile za 19,75 odstotka, je še izpostavil TUIK.

Turčija se sicer v zadnjih tednih sooča z nizko vrednostjo lire, v tej luči pa se bo čez deset dni sestal komite za denarno politiko tamkajšnje centralne banke. Trgi upajo na znatno zvišanje obrestne mere, s čimer bi pomirili valutno krizo. Centralna banka je po objavi podatkov o avgustovski inflaciji sporočila, da bo sprejela ustrezne ukrepe in prilagodila denarno politiko.

Lira navzdol po Trumpovi uvedbi carin

Prosti padec vrednosti lire je sprožil predsednik ZDA Donald Trump, ki je uvedel višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije. Slednja je nato vrnila s povračilnimi ukrepi. Članici zavezništva Nato sta se zapletli v spor glede ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki ga turške oblasti obtožujejo terorizma in vohunjenja. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je že pred dnevi za padec valute okrivil "zunanjega sovražnika": mračni "lobi obrestnih mer", zahodne bonitetne agencije in finančnike.

A. V.