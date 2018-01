V Luki Koper bodo protestirali

Zaostrovanje v pristanišču

30. januar 2018 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Civilna fronta Vstala Primorska, vstani Slovenija! pred Luko Koper pripravlja protest v podporo delavskemu boju. Udeležbo oz. zanimanje zanjo je na Facebooku napovedalo več kot 500 ljudi.

V "civilni fronti" zahtevajo, da se konča gonja proti sindikalistom in delavcem, "ki so dovolj pogumni, da se uprejo škodljivim manipulacijam uprav".

Nova uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela je namreč v začetku prejšnjega tedna začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću, ki je bil kot žerjavovodja udeležen v delovni nesreči konec julija, v kateri je umrl delavec.

Vodstvo družbe je v petek sicer sklenilo ustaviti postopke odpovedi pogodbe in namesto tega iti v sodno izpodbijanje zadnje Jovičićeve pogodbe o zaposlitvi. Kot je tedaj pojasnil Zadel, pri postopkih zoper Jovičića ne gre za "nikakršen napad na sindikalno gibanje", Jovičić pa do preklica ostaja zaposlen v Luki in mu bo tudi omogočeno sindikalno delovanje.

Poteza uprave ni pomirila žerjavovodij, ki so zaradi po njihovem enostranskih potez uprave zoper sindikat in druge zaposlene preklicali socialni mir. Dodatno so žerjavovodje upočasnili delo, zato že nastajajo zamude, vendar ne preusmerjajo tovorne ladje v druga pristanišča, je v ponedeljek pojasnil Zadel.

Pred letom in pol nekaj tisoč ljudi

Civilna fronta je podoben množičen protest organizirala že pred poldrugim letom ob poskusih zamenjave tedanjih luških nadzornikov, kar bi odprlo vrata zamenjavi tedanje uprave pod vodstvom Dragomirja Matića. Tedaj se je na shodu zbralo nekaj tisoč ljudi, tudi zaradi pritiska javnosti pa je Slovenski državni holding (SDH) nato umaknil predlog o zamenjavi članov nadzornega sveta, tedanji predsednik uprave SDH-ja Marko Jazbec pa je odstopil s položaja.

Al. Ma.