V nekdanjem Mipovem obratu na Goriškem bo obratovala Pivka

Pivka bo zanj odštela tri milijone evrov

2. februar 2018 ob 16:36

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Novogoriško sodišče je pritrdilo dogovoru upniškega odbora, da del nekdanjega Mipovega proizvodnega obrata v Kromberku stečajni upravitelj Marko Zaman proda družbi Pivka perutninarstvo. Za nepremičnino bo Pivka odštela tri milijone evrov, celotna investicija s selitvijo pa bo družbo stala blizu štiri milijone.

V soglasju s stečajnim upraviteljem bodo začeli obnovitvena dela takoj, saj se želijo na novo lokacijo preseliti letos poleti. Na Goriško bo Pivka perutninarstvo preselila celoten oddelek predelave perutninskega mesa z letno proizvodnjo 3.000 ton barjenih izdelkov "Zavedamo se bogate tradicije v pripravi vrhunskih izdelkov v teh prostorih, zato želimo to vrednost ohraniti in nadgraditi. Pivka perutninarstvo ima potrebno znanje, trge in infrastrukturo, da z nakupom zagotovi oživitev obstoječih prostorov," je ob tem poudaril predsednik uprave Pivke Janez Rebec.

V upanju, da bodo nekdanjemu Mipovemu obratu vrnili nekdanji sloves, je član uprave Pivke perutninarstvo Aleksander Debevec napovedal tudi nove izdelke, ki jih bodo izdelovali v Kromberku. Med njimi bi lahko bila celo piščančja mortadela, lahko pa bodo tudi izdelki iz drugega, ne le piščančjega mesa. Pivki perutninarstvo bodo ob tem za nakup po stečaju na voljo tudi recepture, ki jih je Mip uporabljal za svoje izdelke. Blagovnih znamk pa stečajni upravitelj nima več, saj je nekatere prodal, drugim pa je potekla zaščita.

Ker bo proizvodni obrat okolju prijazen, bližnji prebivalci ne nasprotujejo ponovni vzpostavitvi proizvodnje, je povedal novogoriški župan Matej Arčon: "Prihod družbe Pivka perutninarstvo v naše okolje ocenjujem kot velik pozitivni premik, ki bo poleg novih delovnih mest prispeval tudi k obnovi degradiranega območja, na katerem je deloval nekdanji Mip." Na novi lokaciji bo zdaj skupno zaposlenih predvidoma 50 delavcev."

