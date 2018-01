Upniki podpirajo prodajo dela Mipa v stečaju Pivki perutninarstvu

Soglasje mora dati še pristojno sodišče

30. januar 2018 ob 18:36

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Upniki družbe Mip so potrdili prodajo Mipovega proizvodnega obrata v Kromberku družbi Pivka perutninarstvo. Soglasje k prodaji mora dati še pristojno sodišče, kar naj bi se zgodilo še ta teden.

Stečajni upravitelj Mipa Marko Zaman je pojasnil, da ima po tem, ko bo sodišče prižgalo zeleno luč za prodajo, Pivka perutninarstvo do aprila čas za plačilo dobrih treh milijonov evrov kupnine.

Predmet prodajne pogodbe so vse premičnine kompleksa Mip v Kromberku pri Novi Gorici in nepremičnine, ki predstavljajo mesnopredelovalni del. To je ključni del, potreben za proizvodnjo mesa, je pojasnil Zaman. Preostale nepremičnine kromberškega kompleksa bodo verjetno prenesli na preostale upnike oziroma Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je med največjimi upniki Mipa, je še dodal stečajni upravitelj.

Ponudba Pivke perutninarstva za nakup kromberškega predelovalnega obrata je vključevala samo mesnopredelovalni obrat brez upravne stavbe in okoliških parcel, kar predstavlja okrog 40 odstotkov celotnega kompleksa.

Pivka nujno potrebuje nove prostore

"Zaradi rasti proizvodnje in velike prostorske stiske v obstoječi enoti Meso na sedežu podjetja Pivka perutninarstvo na Kalu pri Pivki nove prostore nujno potrebujemo," je 17. januarja ob podpisu pogodbe o prodaji povedal predsednik uprave pivške družbe Janez Rebec.

V Pivki perutninarstvo ocenjujejo, da bo za zagon in preselitev proizvodnje na novo lokacijo potrebna še dodatna investicija v višini od pol milijona do 700.000 evrov. Za to naj bi potrebovali od pet do šest mesecev, saj želijo tudi na novi lokaciji ohraniti visoke standarde kakovosti, varnosti in sledljivosti živil.

Na novi lokaciji 50 zaposlenih

"Želja je, da bi selitev oddelka predelave piščančjega mesa Pivka začeli pred poletjem. Na novi lokaciji bo predvidoma 50 zaposlenih. V skladu z novimi potrebami bomo zaposlili tudi nove sodelavce," je še povedal Rebec.

Spomnimo, da je stečaju Mipa marca 2009 sledilo več neuspešnih poskusov prodaje kromberškega obrata. Prejšnji stečajni upravitelj Miroslav Benedejčič je zato razpisal dražbo za prodajo po delih, a jo je Zaman po prevzemu vodenja stečajnega postopka konec lanskega novembra preklical in pripravil nov predlog prodaje.

G. K.