V osmih mesecih Slovenske železnice z 22 milijoni dobička

Potrdili poslovni načrt za 2018

13. oktober 2017 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske železnice so v prvih osmih mesecih leta prepeljale približno 14 milijonov ton tovora, kar je 13,4 odstotka oziroma 1,8 milijona ton več kot v prvih osmih mesecih lani.

Železnice so osemmesečje končale z 22,2 milijona evrov čistega dobička. Nadzorni svet Slovenskih železnic se je seznanil s poslovanjem in potrdil poslovni načrt za leto 2018. Ta predvideva nadaljnjo rast vseh finančnih kazalnikov, poslovne prihodke v višini 533 milijonov in 33 milijonov evrov dobička iz poslovanja.

Lani z nižjimi prihodki

Skupina Slovenske železnice je sicer lansko leto končala s 501,9 milijona evrov prihodkov in 25 milijonov evrov čistega dobička. Prihodkov je bilo na letni ravni 14,1 odstotka manj, čisti dobiček pa je upadel za tri odstotke. Dobiček iz poslovanja se je ob 40-odstotnem padcu ustavil pri 24,6 milijona evrov.

Največji upad prihodkov je bil v gradbeništvu, predvsem zaradi manjšega obsega dela na projektih oziroma zaradi podaljšanja rokov izvedbe na določenih projektih. Na to je vplival padec investicij države, povezan s prehodom na novo evropsko finančno perspektivo.

Skupina SŽ-Tovorni promet je lani zabeležila 197,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je dobra dva odstotka več kot leto prej. SŽ-Potniški promet je ustvaril 90,9 milijona evrov poslovnih prihodkov oz. pol odstotka več kot leta 2015.

A. S.