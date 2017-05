V Revozu znova zagnali proizvodnjo

15. maj 2017 ob 06:28

Novo mesto - MMC RTV SLO

V novomeškem Revozu, kjer je proizvodnja v petek zvečer in soboto dopoldne obstala zaradi hekerskega napada, so za MMC potrdili, da so znova zagnali proizvodnjo.

V nedeljo jim je po izpadu informacijskih sistemov, ki so jih napadli hekerji, uspelo vzpostaviti večino povezav.

Kot smo poročali, je bilo v Sloveniji poleg Revoza še sedem prijavljenih napadov, ni pa, vsaj kolikor je znano do zdaj, napadalcem uspelo vdreti v informacijske sisteme slovenskih uradnih ustanov. Zadeve spremljata tudi policija ter vladni urad za varovanje tajnih podatkov.

Kot so poročali v Prvi jutranji kroniki, pa Renaultova tovarna v Douaiju na severu Francije tudi danes ostala zaprta.

Celotne razsežnosti petkovega hekerskega napada, najobsežnejšega doslej, se bodo kazale že danes. Europol je doslej zabeležil okoli 200.000 napadov v več kot 150 državah, pričakovati pa je, da bodo danes ob prihodu na delovna mesta še nekateri odkrili, da so bili žrtve hekerskega napada.

K. T.