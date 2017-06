Vatikanska banka v letu dni podvojila dobiček

Banka ima 15.000 strank

18. junij 2017 ob 16:22

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Vatikanska banka Istituto delle Opere di Religione je lani ustvarila 36 milijonov evrov čistega dobička. Leto pred tem se je številka ustavila pri 16,1 milijona evrov.

Istituto delle Opere di Religione (IOR) je lani, prvo leto po koncu temeljitega pregleda delovanja zaradi obtožb o pranju denarja, korupciji in drugih nezakonitih dejavnostih, po poročanju tujih medijev upravljala s premoženjem v vrednosti 5,7 milijarde evrov, kar je 0,1 milijarde manj kot leto pred tem. Imela je okoli 15.000 strank, večinoma gre za ustanove, povezane s Svetim sedežem, razne redovne skupnosti in druge subjekte Katoliške cerkve.

IOR je bil v minulih letih večkrat tarča obtožb o pranju denarja, davčnih utajah, korupciji in drugih nezakonitih dejavnostih. Po tistem, ko se je Vatikan znašel pod mednarodnim pritiskom zaradi dovoljevanja sumljivih finančnih transakcij, je papež Benedikt XVI leta 2010 ustanovil Vatikanski finančni urad, ki nadzira delovanje vatikanske banke in drugih finančnih institucij Svetega sedeža. S tem se je odzval tudi na preiskavo proti vodilnim predstavnikom IOR-ja zaradi pranja denarja.

Papež Frančišek si že od začetka pontifikata marca 2013 prizadeva za večjo preglednost vatikanskih financ in opravil povezanih s pranjem denarja in korupcijo v Vatikanu. Po reviziji leta 2015 so v banki tako zaprli skoraj 5.000 računov.

Račune pri IOR-ju naj bi tako v skladu s papeževimi navodili lahko imeli res le subjekti Katoliške cerkve in diplomati, akreditirani pri Svetem sedežu.

A. Č.