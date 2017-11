Več kot četrt milijona otrok zajtrkuje tradicionalni slovenski zajtrk

Dan slovenske hrane

17. november 2017 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

17. november je dan slovenske hrane, zato je več kot 260.000 otrok po vrtcih in šolah zaužilo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz medu, masla in jabolk.

Zajtrk se je začel na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pred 11 leti kot medeni zajtrk, ki je do danes prerasel v nacionalni projekt Dan slovenske hrane. Kažejo se že prvi pozitivni rezultati, saj vse več otrok in odraslih zajtrkuje, pomembno je tudi upadlo uživanje sladkih gaziranih pijač, več je tudi konzumacije sadja in zelenjave.

Dan slovenske hrane osvešča tudi o pomenu domače pridelave oz. predelave hrane, njenem uživanju, želi pa tudi poudariti pomen zajtrka kot pomembnega dnevnega obroka za zdrav način življenja in prehranjevanja.

Glavni cilj je podpora kratkim lokalnim verigam, slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Mladim je tako poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih strateških ciljev.

Tradicionalni slovenski zajtrk zadnja leta prerašča v vseslovensko gibanje, tudi sicer se je zajtrk razširil že v več evropskih držav.

Tradicionalno slovensko kosilo

Preko 500 otrok, vključenih v projekt Kuhnapato, pa bo v sodelovanju s kuharskim osebjem posamezne šole danes poskrbelo, da bo čim več njihovih sošolcev okusilo zdravo tradicionalno kosilo in da tako kot lani na krožnikih ne bo ostalo nič.

G. C.