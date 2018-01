Za koliko se je povečala vrednost vašega stanovanja ali hiše?

Gurs je preračunal vrednosti nepremičnin po Sloveniji

15. januar 2018 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Geodetska uprava RS (Gurs) je izvedla preračun vrednosti nepremičnin, katerih cena na trgu se je od zadnje indeksacije do konca marca lani spremenila za več kot 10 odstotkov. Spremenjene vrednosti v registru nepremičnin so že javno dostopne.

Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo, da so podatki o pripisani vrednosti za posamezno nepremičnino dostopni prek javnega vpogleda v podatke o nepremičninah. Lastniki pa lahko vrednosti svojih nepremičnin preverijo tudi prek osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah.

Gurs je indeksacijo izvedel na podlagi uredbe, ki jo je 8. januarja letos sprejela vlada, indeksi vrednosti nepremičnin pa so določeni za obdobje od 31. marca 2014 do 31. marca 2017. Izračuni kažejo, da so se v tem obdobju spremenile vrednosti za stanovanja, hiše, lokale, pisarne in kmetijska zemljišča na posameznih območjih države.

Pripisane vrednosti stanovanj v registru so se zvišale za od 10 do 25 odstotkov. Najbolj so se zvišale na širšem območju Ljubljane, od 12 odstotkov na obrobju do 25 odstotkov v središču mesta. Na drugih območjih države so se zvišale za do 14 odstotkov, večinoma pa zvišanje znaša 10 odstotkov.

Dražje hiše, cenejše pisarne in lokali

Vrednosti hiš so zvišali za od 10 do 12 odstotkov, in sicer na širšem območju Ljubljane ter v okolici Vrhnike in Polhovega Gradca, v Bohinju in na Bledu, v Postojni ter v Celju in Laškem.

Vrednosti lokalov in pisarn so se znižale, lokalov za od 10 do 19 odstotkov, pisarn pa za od 10 do 20 odstotkov. Vrednosti kmetijskih zemljišč so se na zahodu znižale za 10 odstotkov, na vzhodu in na posameznih območjih osrednje Slovenije južno od Ljubljane pa zvišale za od 10 do 25 odstotkov.

