Za Wall Street Trump najbolj hvaležen predsednik v 64 letih

Applove delnice zdrsnile pod 200 dolarjev

7. november 2018 ob 07:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Končal se je vpis delnic NLB-ja za fizične osebe. Če bo končna cena delnic na spodnjem robu razpona, bi utegnila biti naložba kar privlačna.

V okviru javne ponudbe delnic so delnice NLB-ja do 7. novembra na voljo tudi malim vlagateljem. Najmanjši vložek je 660 evrov. Končna cena ene delnice bo v razponu med 51,5 in 66 evrov. Finančni strokovnjaki, ki smo jih povprašali o tem, ali se izplača sodelovati v "IPO-ju", se nočejo izpostavljati z imenom in priimkom, menijo pa, da bi se nakup lahko izplačal, predvsem če bo cena bližje spodnjemu robu razpona, kar pomeni le 0,67-kratnik knjigovodske vrednosti. Banka je dobro kapitalizirana in veliko bolje pripravljena na šoke, kot je bila na primer Nova KBM pred desetimi leti. Vseeno pa ni nobenega zagotovila, da bo tudi v prihodnje ustvarjala lep dobiček in posledično izplačevala visoke dividende. Lastniška struktura je neznanka, "problem" je tudi, da so delnice evropskih bank oktobra padle na dveletno dno. Skratka, sprejeti je treba nekaj tveganj, nekako tako, kot bi se moral avgusta odločiti, ali bi rezerviral poceni počitnice ob slovenski obali na začetku oktobra in ne veš, ali boš doživel poletno vreme in skoraj 30 stopinj Celzija ali pa jesensko deževje in 15 stopinj Celzija.

Začelo se je statistično izjemno ugodnih 12 mesecev za vlagatelje

Če ostanemo pri vremenskih primerjavah, se je na razvitih trgih zadnje dni po hudi oktobrski nevihti zvedrilo. Newyorški indeks Dow Jones je prejšnji teden pridobil 2,4 odstotka, kar je največ po juniju, vendar je ta teden zaradi kongresnih volitev spet opaziti nekaj negotovosti. Če bodo v kongresu v obeh domovih nadzor prevzeli demokrati (projekcije tega ne napovedujejo), bi po nekaterih črnogledih napovedih indeksi lahko padli tudi do 15 odstotkov, če bodo republikanci obdržali večino, pa naj bi se delnice v pričakovanju dodatnih davčnih reform še podražile. Trump se sicer točno dve leti po izvolitvi za ameriškega predsednika lahko pohvali, da je indeks S&P 500 v tem času pridobil 28 odstotkov, kar v zadnjih 64 letih ni uspelo nobenemu predsedniku. Med novembrom 1952, ko je bil za predsednika izvoljen Dwight Eisenhower, in novembrom 1954 je S&P poskočil za 29 odstotkov. Ob tem dodajmo, da je Wall Street vstopil v izjemno ugodno obdobje, saj je od leta 1950 v dvanajstih mesecih po vmesnih volitvah v povprečju pridobil kar 15 odstotkov. Tokrat bi sicer zabavo lahko s prehitrim zviševanjem obresti pokvaril Fed, ki prav danes začenja dvodnevno novembrsko sejo.

Vrednosti najpomembnejših kriptovalut in tedenska sprememba, 6. november ob 13. uri:

BITCOIN +1,17 % 6.412 USD ETHER +6,80 % 210 XRP +18,5 % 0,527 BITCOIN CASH +34,7 % 562 EOS +8,91 % 5,59 STELLAR +11,7 % 0,25

Med delnicami, ki so zadnje dni pod prodajnim pritiskom, so najopaznejše Applove. Že v petek so se po objavi poslovnih rezultatov pocenile za skoraj sedem odstotkov, v ponedeljek pa še za nadaljnje tri, potem ko so mediji poročali, da naj bi Apple dobaviteljem naročil, naj ustavijo načrte za uvedbo dodatnih proizvodnih linij pri izdelavi delov za iPhone XR. Apple je sicer v četrtek objavil poslovne rezultate tretjega letošnjega četrtletja. Dobiček je v primerjavi z istim lanskim četrtletjem poskočil za dobrih 30 odstotkov, na 11,5 milijarde dolarjev, prihodki pa za skoraj 20 odstotkov, na 62,9 milijarde dolarjev. Vseeno so bili analitiki nekoliko razočarani s številom prodanih iPhonov v tem trimesečju in z napovedjo poslovanja v zadnjem letošnjem četrtletju. Applove delnice so v dveh dneh (petek, ponedeljek) tako utrpele največjo dvodnevno škodo po januarju 2013. Njihov tečaj je tudi zdrsnil pod 200 dolarjev, s tem pa je bil od rekordne vrednosti oddaljen 15 odstotkov. Tržna vrednost podjetja se je že v petek spustila pod tisoč milijard dolarjev.

Nafta vstopila v medvedje območje

Cene nafte so se včeraj spet občutno znižale, za 159-litrski sod brenta je bilo treba plačati le še 71 dolarjev (gre za triodstotni padec), za ameriško lahko nafto WTI pa deset dolarjev manj, s čimer je bila nafta WTI že dvajset odstotkov od štiriletnega vrha, doseženega prejšnji mesec (76,90 dolarja). Po borzni definiciji je tako nafta že v medvedjem trendu. V ponedeljek so začele veljati ameriške sankcije proti Iranu. Čeprav Washington želi, da se iranski izvoz povsem ustavi. Lahko začasno z Iranom trguje osem držav: Kitajska (uvozila bo lahko do 360 tisoč sodov dnevno), Indija, Grčija, Italija, Tajvan. Japonska, Turčija in Južna Koreja, pri čemer sta Kitajska in Indija največja kupca iranske nafte. Cene nafte so navzdol potisnili tudi podatki, da je skupni "output" Rusije, ZDA in Savdske Arabije oktobra prvič v zgodovini presegel 33 milijonov sodov dnevno, to pa je kar 10 milijonov sodov več kot leta 2010. Vse tri omenjene proizvajalke trenutno črpajo rekordne količine.

Tomaž Okorn