Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra prodaja Akrapoviča nekoliko nižja od načrtovane

Akrapovičeva prodaja bo prvič dosegla ali presegla 100 milijonov evrov

8. avgust 2017 ob 12:21

Ivančna Gorica - MMC RTV SLO, STA

Akrapovič je s približno 54 milijoni evrov polletne prodaje izid primerljivega lanskega obdobja presegel za šest odstotkov. Prodaja je bila nekoliko manjša od načrtovane, ker vsega zaradi omejenega kadra niso mogli narediti.

Finančni direktor Matej Akrapovič je povedal, da se kadrovsko vprašanje v drugi polovici leta izboljšuje in da nameravajo zamujeni del proizvodnje do konca leta nadomestiti.

Obetajo si približno 100 milijonov evrov letne prodaje in hkrati približno 12,5 milijona evrov čistega dobička, s čimer bodo dosegli njegovo lansko raven. S pričakovano vsoto bo Akrapovičeva prodaja letos prvič v zgodovini podjetja dosegla ali presegla 100 milijonov evrov.

V Akrapoviču so spomladi tudi prvič presegli število tisoč zaposlenih. V Črnomlju jih zdaj zaposlujejo približno 750 in v Ivančni Gorici še približno 300. Na ravni skupine so letos dodatno zaposlili približno 80 ljudi, do konca leta pa jih nameravajo še okoli 35.

250 evrov nagrade za novega delavca

Reševanja vprašanja omejene kadrovske ponudbe so se lotili z akcijo, v okviru katere vsakemu zaposlenemu, ki v podjetje pripelje primernega novega delavca, izplačajo 250 evrov bruto nagrade, okrepljeno sodelujejo tudi z zavodom za zaposlovanje. Če ne bodo dovolj uspešni, pa bodo skušali kader dopolniti tudi z delavci obmejnega pasu bližnje Hrvaške.

Do konca leta naj bi na ravni skupine zaposlovali približno 1100 ljudi in tako dosegli približno 10-odstotno letno rast zaposlovanja. V Črnomlju nameravajo število zaposlenih postopoma še krepiti, ob zdajšnji rasti pa naj bi v Beli krajini ob koncu desetletja oz. do leta 2020 zaposlovali do 800 ali tudi več ljudi.

Akrapovič, ki ima sicer v Črnomlju skupaj z novim logističnim centrom na voljo 23.000 kvadratnih metrov površin, je v Ivančni Gorici ohranil vodstvo družbe, razvojni oddelek, livarno, orodjarno in oddelek predproizvodnje.

Tri milijone za naložbe

V Akrapoviču, kjer so za naložbe na ravni skupine lani namenili približno tri milijone evrov, podoben znesek zanje načrtujejo tudi letos. V Ivančni Gorici konec leta načrtujejo ureditev novega testnega središča, predvidoma leto pozneje pa še gradnjo nove upravne stavbe.

Med glavne Akrapovičeve izdelke s približno 70 do 75 odstotki spadajo motociklistični izpušni sistemi, njihov avtomobilski segment, ki se stalno krepi, pa dosega od 25 do 30 odstotkov prodaje.

Manj kot odstotek prodaje v Sloveniji

Največ prodajo na trgih EU, in sicer v Nemčiji, Franciji in Italiji, njihova prodaja pa se krepi tudi v ZDA in na Kitajskem. V Sloveniji prodajo manj kot odstotek svojih izdelkov, je še povedal finančni direktor Akrapovič.

G. C.