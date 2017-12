Zbor delavcev Luke Koper pred morebitno menjavo vodstva družbe

Pogovor o prihodnosti Luke Koper

27. december 2017 ob 08:11

Koper - MMC RTV SLO, STA

Delavci Luke Koper se bodo zbrali na zboru delavcev pred izredno skupščino, ki bo odločala o nezaupnici upravi.

Zbor delavcev je sklical svet delavcev, ki želi z delavci, predstavniki podjetja, lokalnih skupnosti in oblasti spregovoriti o perečih izzivih, pred katerimi je Luka Koper, je pretekli teden povedal predsednik sveta delavcev Mirko Slosar.

Delavce so razburile neuradne informacije, da naj bi Madžarska v zameno za finančni vložek v podjetje 2TDK v upravljanje dobila zemljišče, ki je zunaj ograje pristanišča, a je del prostorskega načrta zanj.

Na ministrstvu za infrastrukturo so te informacije zanikali in poudarili, da se koncesijska pogodba, koncesijsko območje in lastništvo Luke Koper ne bodo spreminjali, vendar so pogovori še v teku in bodo javnost z vsebino morebitnega sporazuma seznanili, ko bodo končani. Državni sekretar Jure Leben bi se želel po novoletnih praznikih na to temo srečati z delavci.

Slosar je dejal, da bi z dodelitvijo zemljišča v upravljanje Madžarom onemogočili širjenje Luke Koper, saj da bi jih, če bi se Luka kdaj širila, "imeli sredi pristanišča". Slosar je dejal, da gre za pomembno vprašanje za prihodnost Luke Koper, zato bodo o njem govorili vsi zaposleni skupaj.

Na skupščini bodo odločali o usodi uprave

Zbor delavcev bo potekal dan pred izredno skupščino, na kateri bodo na predlog nadzornega sveta odločali o nezaupnici upravi pod vodstvom Dragomirja Matića, in sicer, kot je v sklicu pojasnil nadzorni svet, zaradi ugotovitev revizije glede poslovanja družbe z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Nadzorniki so sredi meseca upravi tudi omejili pooblastila in jo zavezali k opravljanju le tekočih poslov.

Nadzorni svet bo sklepe skupščine obravnaval v petek, pripravljen pa je že tudi seznam kandidatov za novo upravo. Namestnik predsednika nadzornega sveta Uroš Ilić je pretekli teden dejal, da je razlog za menjavo uprave precej globlji in obsežnejši kot problematika IPS-jev, na mizi nadzornikov pa bo 25 očitkov.

Slosar je prepričan, da je menjava vodstva družbe povezana s koncesijami za Luko Koper. Matić pa je povedal, da ga je eden od članov nadzornega sveta k odstopu pozval, še preden je revizor začel pregledovati posle z IPS-ji. Ti torej niso razlog za zamenjavo, je dejal, med možnimi razlogi pa navedel različna stališča glede zalednega terminala Divača, tretjega pomola, pristaniške uprave, zakona o drugem tiru, referenduma o drugem tiru, koncesijske pogodbe in koncesijskega območja.

G. C.