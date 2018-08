Židan: Sloveniji je v kmetijstvu uspel preobrat v pozitivno smer

Odprtje sejma Agra v Gornji Radgoni

25. avgust 2018 ob 15:44

Gornja Radgona - MMC RTV SLO, STA

Odprtje letošnjega sejma Agra v Gornji Radgoni je bilo v znamenju mladih kmetov in opozoril, da se je treba zavedati kmetijskih korenin, brez katerih ne bo ne novih generacij ne prihodnosti panoge, za katero so danes bolj kot kdaj prej potrebni tako izkušnje kot znanje.

Sejem je odprl predsednik zveze slovenske podeželske mladine Rok Damijan in v skladu s sloganom Na mladih kmetih podeželje stoji poudaril, da lahko gradimo nove generacije samo, če se zavedamo korenin.

"Smo generacija, ki ji ničesar ne manjka. Imamo vse in vse je možno doseči. Korenine so domovi, družine, kmetije. Korenin ne bomo spremenili in ne moremo spremeniti, lahko le svoje mišljenje. Da drevo obrodi, je ključen pretok snovi. To so znanje, izkušnje, informacije, tudi finance," je povedal Damijan. Po njegovih besedah je pri vsem ključno poznavanje sebe in okolja, ob tem pa sta pomembni prilagoditev in uskladitev.

Ker smo v času priprave nove skupne kmetijske politike, se je vprašal, ali se zavedamo, kaj ta prinaša in kaj odnaša, ob tem pa obžaloval, da v Gornji Radgoni ni predstavnika Evropske komisije, da bi se na lastne oči prepričal, kakšno je naše kmetijstvo.

"Upam, da se naša generacija zaveda svoje vloge, da je za lastno prihodnost treba preudarno poskrbeti. Zavedam se, da smo vsi zgolj ljudje, ki delamo napake. A ključno v času, ko imamo vse, je to, da poiščemo drugo pot, plan B. Digitalni pripomočki so tukaj ključnega pomena. Vse imamo na dlani! Zavedati pa se moramo, da so še vedno pripomočki, kot sta traktor ali lopata. Za razvoj tega so potrebni ljudje, ki se kalijo skozi generacije," je sklenil Damijan.

Glas mladih kmetov je pomemben

Dozdajšnji kmetijski minister in predsednik DZ-ja Dejan Židan je opozoril, da je glas mladih kmetov v teh časih še bolj pomemben, saj se spreminjajo narava in okoliščine, vendar po njegovih besedah "kmetijstvo mora preživeti in bo preživelo, zato mora biti bolj inovativno, bolj samozavestno, bolj pogumno. In vse to so lastnosti, ki so tako zelo značilne za mlade kmete," je dodal.

Židan ugotavlja, da je Sloveniji v kmetijstvu uspel preobrat v pozitivno smer, pohvalil je prizadevanja države partnerice Makedonije, ki se trudi za približevanje EU. Pri tem ji je obljubil podporo Slovenije, kot predsednik DZ-ja pa zagotovil, da v njem kmetijstvo ne bo zapostavljeno.

Makedonski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Ljupčo Nikolovski je potrdil, da si želi Makedonija čim prej v EU, kar bo pozitivno za njihovo kmetijstvo, ki pa mora tudi pri njih postati bolj spoštovano. Sloveniji pa se je zahvali za podporo pri približevanju v evropske integracije.

Kmetovanje mora postati gospodarno

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Cvetko Zupančič sta poudarila, da moramo s prihodnjo kmetijsko politiko izboljšati položaj kmetov, kmetovanje pa mora postati gospodarno, sicer mladih na kmetijah ne bo.

Gornjeradgonski župan Stanko Rojko je napovedal še boljše sodelovanje občine in sejmarjev, predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec pa je vesel sodelovanja Makedonije, s katero Slovenija stalno povečuje blagovno menjavo.

Odprtja so se udeležili tudi ministra, ki opravljata tekoče posle, Zdravko Počivalšek in Gorazd Žmavc, ter nekaj poslancev DZ-ja.

G. C.