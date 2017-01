ZL predlaga vnovično regulacijo cen naftnih derivatov

DeSUS in SD zadržana do popolne sprostitve cen

26. januar 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Kljub nekaterim opozorilom, da se bodo po deregulaciji cen naftnih derivatov ob avtocestah in hitrih cestah cene zvišale, se to za zdaj z izjemo kurilnega olja še ni zgodilo, a v ZL-ju vztrajajo, da bi morale biti cene regulirane.

Državni zbor bo na pobudo poslancev Združene levice, ki vztrajajo pri stališču, da bi morale biti cene na trgu, ki ga obvladujeta le dva trgovca, regulirane, obravnaval predlog zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov. Predlagana vnovična regulacija cen sicer že na matičnem odboru ni dobila podpore, zato je najverjetneje tudi zdaj ni pričakovati. Kljub temu so v koalicijskih DeSUS-u in SD-ju precej zadržani do popolne sprostitve cen.

Deregulacija cen naftnih derivatov je po mnenju prvopodpisanega pod zakon Mihe Kordiša iz ZL-ja lobističen ukrep, ki koristi le naftnim trgovcem, prizadene pa vse druge, najbolj pa socialno šibkejše: "Kratko bodo potegnili ljudje, drugi sektorji gospodarstva in državni proračun, okoristila pa se bosta oligopolista OMV in Petrol."

Tudi če predlog zakona ne bo podprt, na kar kažejo stališča poslanskih skupin, si bodo v ZL-ju še naprej prizadevali, da bi bile cene energentov vnovič regulirane.

Razdeljeni glede sprostitve cen na vseh bencinskih servisih

Je pa pri vprašanju, ali v zadnji fazi sprostiti cene naftnih derivatov na vseh bencinskih servisih po državi, razdeljena tudi koalicija.

V DeSUS-u so namreč proti nepremišljeni popolni sprostitvi cen, v kateri bi se prevladujoča trgovca kartelno dogovarjala o cenah, država pa bi izšla kot poraženec. "Predvsem me čudi, da se država odreka ingerenc, ki jih lahko ima, in se tudi odreka prihodku, ki prihajajo v proračun iz naslova naftnih derivatov," je dejal poslanec Uroš Prikl. Če bo analiza učinkov deregulacije cen pokazala, da so posledice za potrošnike in gospodarstvo negativne, bodo sami predlagali vnovično regulacijo cen, dodaja Prikl. Analizo učinkov so sicer pričakovali, še preden je gospodarsko ministrstvo po Priklovem mnenju samovoljno sprostilo cene ob avtocestah.

V opozicijskem NSi-ju pa menijo, da je edina prava pot popolna liberalizacija. "Ostajamo pri stališču, da mora cene naftnih derivatov regulirati trg," je povedal Jožef Horvat in dodal, da mnenja o tem ne bi spremenili tudi, če bi analiza učinkov sprostitve cen pokazale, da gredo ti v škodo javnih financ.

Simeona Rogelj, Radio Slovenija