Znova stavka Ryanairovih zaposlenih: odpovedanih okoli 400 poletov

Sindikati zahtevajo zaposlitev v skladu z zakonodajo države, kjer delajo

10. avgust 2018 ob 08:46

Dublin - MMC RTV SLO

V petih državah, Nemčiji, Belgiji, na Švedskem, Irskem in Nizozemskem, poteka 24-urna stavka pilotov Ryanaira. Največji evropski nizkocenovnik je zaradi do zdaj največje stavke v svoji 30-letni zgodovini odpovedal okoli 400 poletov, v zagati se je znašlo okoli 50.000 potnikov.

Stavka se je začela ob 3.01 in bo trajala do sobote do 2.59. Piloti želijo novo kolektivno pogodbo, ki bi jim prinesla boljše delovne pogoje, kar vodstvo družbe zavrača. Sindikati zahtevajo, da letalski prevoznik zaposlene zaposli skladno z zakonodajo države, v kateri delajo, in ne irsko zakonodajo. Ob tem zahtevajo tudi, da vodstvo družbe sindikate prizna kot reprezentativne, kar je sicer doslej storilo le za sindikate v Veliki Britaniji in Italiji.

V vodstvu podjetja ocenjujejo, da imajo piloti "odlične delovne pogoje" in povprečno letno plačo 150.000 evrov, kar je več od pilotov pri konkurenčnem Eurowingsu.

Ryanair se je v velikih težavah znašel že lani decembra, tik pred božičnimi prazniki, ki so eden izmed vrhuncev leta. Takrat je vodstvo priznalo aktivnosti sindikatov, kar se je zgodilo prvič v njegovi 30-letni zgodovini. Nezadovoljstvo zaposlenih pa se s tem ni končalo. Od takrat so zaposleni izvedli več stavk zaradi nezadovoljstva s kolektivno pogodbo. Julija, ko je 49 ur stavkalo letalsko osebje v Belgiji, na Portugalskem in v Španiji, je bilo odpovedanih okoli 300 poletov.

Danes je največ, okoli 250, poletov odpovedanih v Nemčiji, še okoli 150 pa jih je odpovedanih na Irskem, Švedskem in v Belgiji.

V četrtek je nizozemsko sodišče zavrnilo zahtevo vodstva Ryanaira, da prepreči stavko na Nizozemskem, tako da so se piloti današnji stavki pridružili. Ryanair je sicer pozneje v sporočilu za javnost sporočil, da ne bodo odpovedali nobenega od 22 poletov na Nizozemsko, poroča BBC.

K. T.