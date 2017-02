Foto: Lada in Lucijo odkrila zaklad biševske šole

7. epizoda spletne serije

27. februar 2017 ob 07:28

Biševo - MMC RTV SLO

Bodoči biševski mestni odbor za svoje delovanje potebuje skupen prostor, kjer bi se lahko sestajali. Nekoč je tak prostor nudila biševska osnovna šola. Nekega dne se Lada in Lucijo podata v raziskovanje in v šoli odkrijeta tudi pravi pravcati 'zaklad' ...

Šolo so leta 1939 zgradili takratni biševski prebivalci, v prvem letu vojne je bilo v njej kar 48 šoloobveznih otrok. Pred tem je pouk na otoku potekal v dveh zasebnih hišah v biševskih zaselkih. Danes je šolska streha zaradi zanemarjenosti propadla, zato se je v šoli vdrl tudi strop.

Lada in Lucijo sta se odpravila raziskovat in v šoli našla številne starinske šolske potrebščine, klopi, kateder in celo nekdanjo učiteljevo posteljo. V stari šolski omari pa najdeta zaboj, v katerem so shranjene ustanovne listine nekdanje biševske kmetijske zadruge. V listinah odkrijeta, da je bil eden njenih vidnih članov Lucijev ded. Iz besedil je moč razbrati, da so bili Biševljani med seboj nekoč zelo povezani.

Zadruga je otoku služila za proivodnjo in prodajo biševskega plavca, naravnega insekticida – rastline dalmatinski bolhač, in graha. Hkrati pa so se v zadrugi nekdanji Biševljani zbirali in odločali o pomembnih stvareh za otok. Ustanovne listine in preostale zadružne predmete bosta Lada in Lucijo zaščitila kot dragoceno najdbo, da bi otočanom pokazala, kako je na otoku nekoč delovala složna otoška skupnost.

Nadina Štefančič