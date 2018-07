Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lastnik New York Timesa se boji, da bi Trumpova protimedijska retorika lahko privedla do nasilja nad novinarji. Foto: Reuters Dodaj v

A. G. Sulzberger

30. julij 2018 ob 14:04

New York - MMC RTV SLO

Povedal sem mu, da je fraza 'lažne novice' neresnična in škodljiva, še bolj pa sem zaskrbljen, ker novinarje označuje za 'sovražnike ljudstva'. Opozoril sem ga, da tovrstne podžigajoče besede krepijo grožnje novinarjem in bodo vodile v nasilje.

Lastnik New York Timesa o tem, kako je ameriškega predsednika Trumpa opozoril, da so njegovi napadi na medije nevarni in škodljivi za državo.