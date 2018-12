Nobelova nagrada. Foto: Reuters Dodaj v

Ada Jonat

6. december 2018 ob 14:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lahko je kriviti okolje, da ne daje dovolj podpore, toda v resnici je dejavnikov več. Ženske so po naravi pogosto manj tekmovalne, pogosto pa svoj čas namenijo drugim zadevam, bodisi po lastni izbiri ali ker drugače ne gre. V fiziologiji in medicini je več nobelovk, tam ni bilo 45-letnega razmika med podelitvama nagrade ženski. Morda je to področje, povezano s počutjem in zdravjem ljudi, bliže zanimanju žensk.

Nobelova nagrajenka za znanost in četrta Nobelova nagrajenka za kemijo o morebitni zapostavljenosti žensk pri teh nagradah