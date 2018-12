Anja Golob. Foto: Bobo Dodaj v

4. december 2018 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko gre za knjigo, trg zaradi njenih specifik pač ni in ne more biti edino merilo. To bi povzročilo totalno enoumje, absolutno prevlado nezahtevnih "ljubičev in krimičev", vse drugo, namreč točno to, kar dela knjižno bero zanimivo, kar ni predvidljivo, kar vzbuja bralno slast in vzgaja okus, pa bi odpadlo.

Anja Golob, pesnica in odgovorna urednica založbe VigeVageKnjige, MMC.