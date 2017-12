Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Carol Harrington

1. december 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi če se ne strinjate z načinom, kako se preživljajo, to ne koristi, če ne ponudite alternativnega načina. Na Švedskem je bil znan primer spolne delavke, ki je zaradi tega izgubila skrbništvo nad otroki, čeprav je bil njen partner nasilen do nje. Stigma je bila tako močna, da je otroke dobil on, ki je pozneje to žensko tudi umoril.

Predavateljica Carol Harrington z univerze Victoria o prostituciji, MMC.