Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Ivica Maštruko

28. december 2017 ob 14:28

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška se obnaša kot noj, ki tišči glavo v pesek. Ne glede na to, kaj mislimo, je odločitev sprejeta in obstaja. Ne razumem, zakaj Hrvaška ne sprejme arbitražne sodbe, s katero je zelo zadovoljna in je tudi Plenković povedal, da je v 90 odstotkih sprejemljiva.

Nekdanji hrvaški veleposlanik v Sloveniji in dolgoletni diplomat Ivica Maštruko ocenjuje, da bo arbitražna sodba temelj vsakega bodočega dogovora Hrvaške in Slovenije, saj je možnost, da bi arbitražno sodbo "prepisali" in predstavili kot skupen dvostranski sporazum, STA.