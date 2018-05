Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Muzeji morajo biti prostori druženja, je prepričana Kaja Širok. Foto: Val 202 Dodaj v

Kaja Širok

6. maj 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdi se mi neprimerno, da 20. stoletje vedno pojmujemo samo skozi vojne in nasilje. Večji del 20. stoletja so se dogajale druge zgodbe, drugačna zgodovina. Zakaj moramo sami sebe vedno videti kot žrtve nekega časa in ne kot ljudi, ki so v napredku, v kulturnih, družbenih danostih bili del dobrih stvari?

Direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Nedeljski gost na Valu 202