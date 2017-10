Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lidija Jerkič. Foto: BoBo Dodaj v

Lidija Jerkič

10. oktober 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. Tu upor posameznika ne pomeni dosti, zato je treba okrepiti vlogo inšpekcijskih služb, doseči dosledno prijavljanje kršitev in ljudi ozaveščati, da življenje nima nadur in da je tovrstno delo na kratek čas lahko upravičeno, se je pa ta kratek čas zdaj raztegnil na dolgo obdobje.

Nova vodja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije o prioritetah dela, med katerimi ostaja ureditev delovnega časa, STA.