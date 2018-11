Dodaj v

Maša Cerjak Kastelic

27. november 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Psički, ki imajo mladiče, so v majhnih kletkah, v lastnih iztrebkih, brez primerne veterinarske oskrbe, zanje je zelo slabo poskrbljeno, to se potem pozna tudi pri mladičih, ki so običajno prezgodaj vzeti od mame, imajo zdravstvene in vedenjske težave.

Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana, iz oddaje Koda.