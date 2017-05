Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Foto: Reuters

Papež Frančišek

14. maj 2017 ob 14:01

Fatima

Marijo imam za našo mati, ne pa za Marijo, ki je vodja telegrafske postaje in vsak dan pošilja sporočila ob določeni uri. To ni Jezusova mati.

Ta domnevna videnja nimajo velike vrednosti. To je moje osebno mnenje. V poročilu so navedeni dvomi, sam pa sem glede tega vprašanja še bolj v dvomih.

Papež Frančišek je izrazil resen dvom o domnevnem prikazovanju device Marije v Medžugorju v Bosni in Hercegovini, ki naj bi se še vedno ponavljala in naj bi bila celo vnaprej napovedala svoja prikazovanja. To je povedal novinarjem na letalu na poti iz Portugalske, kjer je v soboto razglasil za svetnika brata in sestro, ki se jima je leta 1917 v Fatimi prikazala Marija.



Čudež v Medžugorju naj bi se prvič zgodil junija 1981, ko je šest otrok zatrjevalo, da se jim je večkrat zapored prikazala devica Marija, podobno kot naj bi se zgodilo v Lourdesu in Fatimi. Ti dve prizorišči je Cerkev potrdila kot sveti mesti, pri Medžugorju pa Marijinih prikazovanj ni nikoli potrdila. Vasica v BiH-u se je kljub temu razvila v priljubljeno romarsko središče, ki ga je obiskalo že več milijonov vernikov.



Nekdanji papež Benedikt XVI. je ustanovil posebno komisijo teologov in škofov, ki so preučevali tamkajšnje dogodke. Poročilo komisije ni bilo nikdar javno objavljeno, ampak leta 2014 predano papežu Frančišku. Kot je dodal Frančišek, se raziskovanje domnevnih prikazovanj leta 1981 nadaljuje.