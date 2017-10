Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Petra VIdali. Foto: Bobo Dodaj v

Petra Vidali

20. oktober 2017 ob 12:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umetnostna vzgoja je postala v zadnjem času res znanost, bi se reklo. Seveda je morala postati, niso samo star(čevsk)e marnje, da včasih nismo imeli toliko drugih možnosti. Problematika vzgajanja je kompleksna in jaz pri tem vprašanju gotovo nisem kompetentna sogovornica. Prav zato pa bi si drznila pripomniti, da se mi zdi na primer to, da otroke privabljajo v gledališče tako, da jim natančno demonstrirajo mehanizme lutk in animacije, pa že malo prehudo. A ni finta v iluziji? Tu se res ne pustim kaj dosti premakniti, še vedno verjamem, da je umetnost najboljša umetnostna vzgoja.

Petra Vidali, selektorica festivala Borštnikovo srečanje za MMC.