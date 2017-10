Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rado Trifunović (levo). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rado Trifunović

19. oktober 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zagotovo pričakujemo, da se bomo prebili na prvenstvo. Po takem letu, kot je za nami, tudi vsi v reprezentanci, javnost in novinarji pričakujemo, da nam bo to uspelo. Zagotovo to ne bo lahko, a od tega cilja ne bežimo.

Novi trener košarkarske reprezentance o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, ki bo na Kitajskem; MMC.