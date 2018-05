Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tanja Starič. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Tanja Starič

10. maj 2018 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Manjše stranke, ki so na hitro iskale kandidate, so naredile nekaj napak, kar pa me ne preseneča. Storjene napake pripisujem dvema dejavnikoma – pomanjkanju časa in zapletenemu sistemu.

Dolgoletna novinarka in urednica na RTV Slovenija o zadnjih zapletih s kandidatnimi listami za parlamentarne volitve, MMC.