Vojko Flis

31. julij 2018 ob 14:22

Maribor - MMC RTV SLO

Povsod imamo premalo zdravnikov in medicinskih sester. Te sence iz preteklosti nas temeljito preganjajo. (...) Začeli smo štipendirati študente, s čimer želimo zadržati in privabiti mlade ljudi v ustanovo. Begu možganov v medicini se zaradi razmer ne bomo mogli v celoti upreti. Nekatere nam je kljub temu že uspelo zadržati in tudi privabiti koga. Brez tega razvoja v samem UKC Maribor ne bo. Graditi je treba na človeških virih. Potrebujemo ljudi, ki bodo z veseljem počeli to, kar počnejo. To pomeni potem drugo energijo pri zdravljenju.

Direktor UKC Maribor je na tem položaju leto dni, Večer.