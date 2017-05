Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdravko Počivalšek

30. maj 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Imamo posluh za vse, ki so dobronamerni, na koncu smo pristali na to, da se z nadomeščanjem kmetijskih zemljišč izognemo poseku gozda, nimamo pa posluha za tiste, ki po naročilu drugih z ljubljanskimi močvirniki rušijo ta projekt in želijo sesuti delovna mesta v Mariboru.

Minister Zdravko Počivalšek je po vložitvi pobude za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo investicije na območju občine Hoče-Slivnica s predlogom za zadržanje zakona izrazil upanje, da ta zakon v smislu razlastitev sploh ne bo potreben.