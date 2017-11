Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igor Vidmar Foto: BoBo Dodaj v

Izbira ni idealna, a nedvomno je, če jo hočemo

6. november 2017 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ali bomo v nedeljo izkoristili priliko za spremembo na vrhu, ali pa bo, kot kaže, zmagala apatija in nesveta aliansa ljubiteljic šova predsednika Barbike in dela desnice?

In to kljub temu, da padajo na plan okostnjaki uspehov nekdanjega predsednika vlade? In da je v sedanji vlogi slabo izbral vodjo KPK, zrežiral farso sprave, se izmikal odgovornosti za TEŠ 6 in pozne dokapitalizacije bank, molčal o vrsti perečih družbenih problemov, nato pa še opletal z janšistično razlago - floskulo o stricih iz ozadja - in se nazadnje celo odpovedal moralni avtoriteti ...

Nikakor ni res, da ni izbire, kot se zmrdujejo nekateri levo in desno, slednji s figo v žepu: izbira ni idealna, a nedvomno je, če jo hočemo. Če pa bomo aktivno ali pasivno požegnali minulo nedelo, kako lahko potem pričakujemo, da bo kaj drugače?

Odpustek predsedniku države pa bo tudi potuha za realne vladalce, da se bodo pred parlamentarnimi volitvami hvalili z nadaljevanjem evro-vazalske politike in z visoko gospodarsko rastjo, za katero imajo približno toliko zaslug kot za evropski uspeh košarkarjev.

Plače pa stagnirajo, da o revščini in zdravstvu ne bi znova. In kaj so polresnice o krasni novi investiciji Magna drugega kot predvolilna propaganda? Tisoč delovnih mest čez deset let bodo Štajerci videli o svetem nikoli. Za drugi tir in Luko Koper pa bo morda uporabljena formula uspeha Heliosa in NKBM. Predsednik države pa nič. To niso povezovalne teme.

Spoštovani, če ne bomo začeli vaditi volilne strogosti, nam bodo še naprej vladali po starorimskem vodilu: Slovenija hoče biti varana, torej jo varajmo.

Igor Vidmar, Studio City

