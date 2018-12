Durant pobira priznanja, a pravi MVP Bojevnikov je Steph Curry

Kolumna Slavka Jeriča (215)

3. december 2018 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnja Liga NBA je v primerjavi s prejšnjimi sezonami v naših krajih občutno bolj spremljana kot v preteklosti, glavni razlog se skriva v prihodu Luke Dončića.

Za najmočnejšo košarkarsko ligo je približno četrtina rednega dela, pogled na lestvico divjega zahoda je neverjetno izenačen. Razlika med vodilnim Denverjem (15 zmag in 7 porazov) in 14. Utahom (11-13) znaša le pet zmag, kar je manjša razlika kot med 14. Utahom in zadnjim Phoenixom (4-19), tu prepad znaša kar šest zmag in pol.

Vzrok, da razlika do prvega mesta ni večja, se skriva tudi v dvakratnem prvaku Golden Statu. Bojevniki bi morali biti glede na igralski kader zabetonirani na prvem mestu. Začetek sezone je že namigoval na to, saj so začeli dominantno (10-1), vsak od velike trojice Steph Curry, Klay Thompson in Kevin Durant je letos že prebil mejo 50 točk. A nato so se pokazale prve razpoke, ki dajejo konkurenci realno upanje, da prekinejo vsaj njihovo štiriletno vladavino na zahodu. Curry se je poškodoval, Durant in Draymond Green sta se sporekla v končnici obračuna s Clippersi. To je kot mogočni zid, ki zadržuje jez, nihče ne ve, kako velika je ta luknja. Je to razpoka, ki bo klonila pod težo pritiska in se bo končala s porušenjem jezu (s koncem dinastije) ali pa gre za navaden delovni proces, v katerem bo luknja popravljena, dinastija pa bo vladala naprej?

Manjša kriza pa prinaša še eno izredno zanimivo vprašanje, ki govori o naravi Bojevnikov: Je za njihov uspeh bolj pomemben Curry ali Durant? Številke so izjemno zanimive.

Igralec Z Brez Steph Curry 81,1 53,3 Kevin Durant 74,7 73,5



Opombi:

- Tabela prikazuje odstotek zmag Golden Stata od leta 2016, ko se je klubu pridružil Kevin Durant.

- Stolpec Z prinaša odstotek zmage, ko je posamezni zvezdnik igral, Brez pa, ko ni igral.

Tabela kaže, da Durant ni odločujoči dejavnik, saj ekipa ne glede na njegovo prisotnost dobi zaokroženo tri četrt tekem. Precej drugačno pa je razmerje pri Curryju, saj Golden State z njim dobi več kot 80 odstotkov tekem, brez njega pa le dobro polovico tekem.

Kevin Durant je v zadnjih sezonah postal MVP finala, kjer je bil brez dvoma motiviran, da se v neposrednem boju z LeBronom Jamesom dokaže kot najboljši igralec na svetu. Durant ima res ta individualna naslova, a kot pravo lepilo se je izkazal Curry, ki je pravi in edini MVP te ekipe. Curry deluje večrazsežnostno, v napadu prispeva svoje čarovnije, točke in podaje. Hkrati mu ni težko prevzeti na videz druge violine (Thompsonu je pri rekordnih 14 trojkah pridno pomagal s podajami in se rekorda iskreno veselil), obenem pa mu pripada vloga povezovalca različnih egov in značajev. (Morda v njegovi prisotnosti sploh ne bi prišlo do spora Durant - Green). Curry je pravi šampion, ki mu ni potrebno, da se ves čas sonči v soju žarometov, ampak pomaga svoji ekipi do bistva - to pa so seveda zmage.

Štiriletno vladanje Golden Stata je le še pospešilo obdobje trojk, Bojevniki so bili prvič v tem obdobju prvaki leta 2015. Takrat je vsaka ekipa v povprečju vrgla 22,4 trojke na tekmo. Bojevniki so bili drugi po številu zadetih trojk (10,8) in najboljši po izkoristku meta (39,8%). V letošnji sezoni ekipe v povprečju zmečejo 31,3 trojke, pri čemer so Bojevniki komaj 20. po številu poskusov (29,6)! Še vedno zadenejo več trojk (11,2) kot na začetku tega obdobja, a liga je pri vprašanju trojk popolnoma ponorela (vodilni Houston meče kar 42-krat na tekmo). Še manj ugodna je statistika, ko upoštevamo obdobje brez Curryja, apostola meta za tri točke. Bojevniki so v tem elementu drugorazredna ekipa, saj jih zadenejo le še 9,7 na tekmo (kar jih uvršča na 24. mesto med 30 ekipami).

Golden State je ekipa superzvezdnikov, ki jo čaka še ena kadrovska kombinacija. Na svojo priložnost po poškodbi namreč čaka še DeMarcus Cousins, zanimivo bo opazovati uspešnost te kombinacije in tvorjenje kemije. Nekaj pa je že zdaj jasno, ključno vlogo bo pri tem igral prav Steph Curry.

Slavko Jerič, MMC