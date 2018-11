Nehvaležnost napovedovanja prihodnosti: Zverev je bil pred petimi leti 814.

Kolumna Slavka Jeriča (213)

19. november 2018 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden bolj zabavnih elementov športa je napovedovanje prihodnosti, ki se lahko iz časovne razdalje zdi izrazito zgrešeno in napačno.

Nekaj vrstic o napačnih napovedih sem napisal že leta 2014. Zgrešene napovedi so lahko stvar provokacije in motivacije (v tistem seznamu Zlatko Zahović), čustveno prenagljenih ocen (Igor E. Bergant), pretiranih nerealnih želja (Primož Kozmus) ... Najpogostejši razlog pa je preprosto pomanjkanje števila natančnih informacij.

Prejšnji konec tedna se je v Londonu končal (posamični) finale teniške sezone. Alexander Zverev je nekoliko presenetljivo dobil finale najboljše (zdrave) osmerice, s tem pa je tudi dokončno zakoličena lestvica ATP. Pri tem so družbena omrežja preplavili spomini na članek slovitega francoskega športnega časnika L'Equipe. Njihovi novinarji so pogledali v čarobno kroglo in sestavili lestvico najboljših igralcev leta 2018.

Igralec 2013 2018 Grigor Dimitrov 1 19 Benoit Paire 2 52 Andy Murray 3 260 Miloš Raonić 4 18 Novak Đoković 5 1 Kei Nišikori 6 9 Bernard Tomic 7 84 Ernests Gulbis 8 95 Jerzy Janowicz 9 / Jack Sock 10 106



Opombi:

- V srednjem stolpcu je najboljša deseterica, ki naj bi letos vladala tenisu. L'Equipe jo je sestavil leta 2013.

- V stolpcu 2018 je resnična lestvica na dan 19. 11. 2018.

Francozi so v najboljši deseterici zadeli le dva igralca, kar je milo rečeno slab uspeh. Le štirje njihovi igralci so danes v resnici del najboljše petdeseterice, Jerzyja Janowicza pa denimo sploh ni več na lestvici.

A ta lestvica bolj kot ne kaže na nepredvidljivost in pomanjkanje informacij (ki se seveda ne kažeta le v športu). Poglejmo si bolj natančno lestvico najboljših igralcev iz prve deseterice.

Igralec 2013 2018 Novak Đoković 1 1 Rafael Nadal 4 2 Roger Federer 3 3 Alexander Zverev 814 4 Juan Martin del Potro 7 5 Kevin Anderson 25 6 Marin Čilić 11 7 Dominic Thiem 271 8 Kei Nišikori 15 9 John Isner 21 10



Opomba: Tokrat je v stolpcu 2018 lestvica najboljših desetih igralcev ta trenutek, v stolpcu 2013 pa njihova uvrstitev pred petimi leti v času grand slama v Parizu.

Najprej v oko pade dejstvo, da je kar osem najboljših igralcev tudi pred petimi leti bilo del najboljše 25-erice, kar prikazuje na majhno pretočnost lestvice. Kdo je leta 2013 resno verjel, da bosta Roger Federer (ki je bil takrat že star 32 let!) in Rafael Nadal (z večnimi zdravstvenimi težavami) še vedno del teniške elite? Kdo je verjel, da bo preboj uspel igralcem, ki so bili že dolgo zraven, a jim je vedno precej zmanjkalo do preboja med res najboljše (John Isner, Kevin Anderson, Marin Čilić). Teniška generacija okrog Federerja in Nadala je izrazito spremenila teniško okolje, elita se je starala z njima. Povprečna starost elitne deseterice se je dolgo gibala nekje pri 25 letih, z zlato generacijo pa se je izrazito starala. Kdorkoli je prišel na novo zraven, je bil praviloma prav tako izkušen in daleč od najstniških let (Čilić, Stan Wawrinka).

Še najbolj pomembno pa je spoznanje, da je nemogoče napovedati, kdo izmed velike "anonimne množice neverjetnih talentov" bo res naredil veliki korak in postal "novi Roger Federer". Leta in leta smo poslušali, da bo to postal Grigor Dimitrov. Bolgar je bil večni talent, lani je pri 26 letih vendarle dobil prvi turnir serije 1.000 in celo zaključek sezone, danes pa ga najdemo šele na 19. mestu.

Leta 2013 ni bilo nikjer Dominica Thiema in Alexandra Zvereva, danes pa sta oba del svetovne elite. Če bi se tako danes zazrli v leto 2023, bi morda zadeli kakšno ime ali dve, velika verjetnost pa je, da tudi specializirana teniška javnost sploh še ne pozna zvezdnikov iz leta 2023. Ker preprosto nima dovolj ustreznih informacij (ti igralci se še niso dovolj profilirani, razvili ali pa so še mladinci).

Omrežja so završala in se večinoma posmehovala izboru iz leta 2013. A tudi ta kritika je odveč. Treba se je zavedati, da je to v prvi vrsti namenjeno zabavi in izmenjavi stališč. Seveda še enkrat poudarjam, na podlagi informacij, ki jih imamo v danem trenutku. In te so na neki način zaslužne, da se o tenisu veliko govori in mu dajejo izpostavljeno mesto v športni hierarhiji. Ne nazadnje pa na napoved iz leta 2013 lahko gledamo kot na še en vidik razsežnosti in pomena Rogerja Federerja, ki je uspešno kljuboval zobu časa in le plemeniti svoj legendarni status med legendami tega športa.

Slavko Jerič, MMC