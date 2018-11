Filip Muki Dobranić. Foto: BoBo Dodaj v

Ž'val crkne, člov'k se pa navad'

Kolumna Studia City

19. november 2018 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto je minilo 3 leta, odkar je država začela postavljati rezilno žico na južni slovenski meji, vendar po treh letih še vedno nismo izvedeli, koliko je ta žica zares stala.

Informacijska pooblaščenka je sicer odločila, da si zaslužimo vedeti, pa je direktor zavoda za blagovne rezerve, ki je ograjo nabavljal, sprožil upravni spor, da bi pred nami skril pogodbe in druge dokumente. Za zdaj mu to uspeva.

Če je bil v svojih dejanjih uspešen direktor Zakrajšek, pa žica razočara tudi tiste, ki so z veseljem podprli rezila, uperjena proti ljudem in drugim živalim. Nezakonitih prehodov meje je bilo samo do septembra leta 2017 skoraj dvainpolkrat več kot leto prej. Žica ni zmanjšala števila prehodov meje, kot nam je bilo obljubljeno, jih je pa naredila za smrtno nevarne.

Da je "leva" vlada postavila žico, je poleg vsaj šestih milijonov evrov potrebovala tudi izredno stanje. Kvaziverzijo izrednega stanja je uspešno uporabila, da je omejila lastninsko pravico ljudi, ki prebivajo ob meji, neznosna lahkost naše pozabe pa je poskrbela, da vsako leto hodimo po poti ob žici, ki je nekdaj bila, in molčimo o žici, ki še vedno je.

Morda je še najslabše to, da je žico postavil dr. Miro Cerar. Morda je s tem samo želel pomiriti Janeza Ivana Janšo, ki je na meji zahteval vojsko. Morda bi vsi mi odreagirali drugače, če bi bil na oblasti kdo drug. Morda bi šli na ulice.

Trenutni premier Marjan Šarec je v intervjuju, objavljenem 7. januarja 2018, izjavil, da absolutno nasprotuje žici in da bi jo takoj odstranil. Toda zdaj, ko je postal prvi med ministri, ko naj bi dejansko imel moč, s katero bi žico odstranil, je Šarec videti bolj nemočen kot kadar koli prej. Morda jo bo nekega dne dejansko odstranil, morda pa se bo tudi pri žici izkazalo, kar drži skoraj vsepovsod drugje: ž'val crkne, člov'k se pa navad'.

Filip Muki Dobranić, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.