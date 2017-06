Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Črvi Andreja Tomažina so izšli pri mariborski založbi Litera. Foto: Litera Čeprav gre za trdo pisavo, iz katere vre nekakšna zavezanost jeziku, kar bi morda lahko iskali tudi v besedilih, ki ustrezajo pogojem ustaljene perspektive kanona, so Črvi vendarle inovacija iz stavka v stavek in posledično zahtevajo izum orodij in vzpostavitev strategije, s katero bi jih bilo mogoče preučiti v njihovi polnosti, kontekstualizirati njihove najmočnejše dele in morebitne pomanjkljivosti, ter ob tem ne nazadnje onemogočiti, da bi ob analizi zapisanega nemara zapadali v pretirane interpretacije. In zdi se, da prav tovrstna sinteza še največ pove o romanu v kontekstu tekoče literarne produkcije. Andrej Tomažin (1988) je diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenistike na ljubljanski Filozofski fakulteti. Piše poezijo in prozo, pred tremi leti je pri založbi Litera izšel njegov prvenec Stramorjevi koraki, svoje literarne izdelke pa je objavljal v revijah Dialogi, Mentor, Apokalipsa, Literatura ter v zbornikih Rukopisi in Lapis Histriae. Foto: LUD Literatura Sorodne novice Književnost bo oživela pred Škucem

Andrej Tomažin: Črvi

Litera, 2016

13. junij 2017 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Črvom, nekakšnemu hibridu romanesknega pisanja, kratkozgodbarstva in celo leposlovja z logiko teorije, je prav mogoče pripisati sorodnost s Tomažinovim prvencem, Stramorjevimi koraki, morebiti bi lahko govorili celo o kontinuiteti.

Vzporednice lahko iščemo v nekoliko težki atmosferi, v naravi romanesknega sveta, ki je krut in ki se vzpostavlja ali bolje razžira od znotraj in se šele kasneje sestavi v kompleksen, celovit organizem. Prav tako gre ponovno za izrazito natančno, pomensko polno pa tudi nekolikanj suho pisanje. A slednjega ne gre razumeti v pejorativnem pomenu, gre za pisanje, ki se je znašlo v permanentni ustavljenosti pred izpisovanjem, saj tako rekoč razmišlja o lastnem nastajanju, čeravno ne na deklarativni ravni.

Morda bi lahko rekli, da se našteto v Črvih izraža v še večji intenziteti. Oziroma drugače: Črvi so iz tega vidika še bolj k skrajnosti gnani ali celo prignani Stramorjevi koraki. Tako je morda za kartografiranje Črvov smotrno vzpostaviti razliko med ponotranjenim in pozunanjenim narativom. Prvega lahko razumemo kot razvoj dogodkov in pripovedi skozi vsakokraten stavek, kot grmado manjših zaključenih enot / celot, za katere ni nujno, da vstopajo v polnovreden odnos s pozunanjenim narativom, serijo vzrokov in posledic. Seveda je stik enega in drugega nujen, vedno prisoten, a zdi se, kakor da se to pri Tomažinu dogaja predvsem po liniji najmanjšega odpora (še enkrat: ne gre za pejorativno oznako) oziroma kolikor se to pač mora nujno zgoditi samo po sebi.

Svet Črvov je posledično luknjičast, na kar namiguje že sam pripovedovalec. Gre za razkosan svet, v katerem ni naključje, da se srečamo s klavniškim obratom, z različnimi deli telesa, ki postajajo nosilci zgodbe, s kratkimi, mestoma pikareskno obarvanimi pasusi, ki so vsakič znova dogodek zase. Na ta način pripovedovalec opolnomoči najmanjše delce zgodbe in s tem tudi romanesknega sveta ter jim pripiše aktivno vlogo. Niso več zgolj koščki odvisni od svetovnega reda. V resnici se je smotrno vprašati, sploh ali imajo Weltanschauung, ki bi to omogočal, oziroma ali svetovni red v tem smislu sploh obstaja. Ali gre pač za obrnjeno perspektivo, v kateri subjekti sicer gradijo svet, a se s svetom v zameno nič ne dogaja?

Prav te podelitve aktivnosti omogočajo partikularnim delčkom pogled od znotraj navzven, namesto tistega od zunaj navznoter, ki ga morda lahko v okviru tekoče literarne produkcije razumemo kot bolj ustaljenega. To hkrati pomeni, da Tomažinovo besedilo odpira nove interpretacije in vidike že odprtih vprašanj oziroma odgovorov. Kakšno naj bi torej bilo denimo marksistično branje besedila, v katerem posamezniki z družbenega roba na nek način krojijo svet okoli sebe? Kakšno bi bilo feministično branje besedila, ki ženskih likov skoraj ne premore oziroma so vselej v pasivnih vlogah, a se hkrati zdi, da zaznava nekakšno težavo v zgradbi lastnega sveta? In kakšno bi bilo ne nazadnje animalistično branje romaneskne klavnice, ki je po eni strani skrita splošnemu pogledu, po drugi pa se občasno zazdi, da služi za podstat dogajanja oziroma mehanizma delovanja?

Partikularije so tako hkrati najmanjši in največji aktivni delci, ki s svojo otipljivostjo omogočajo sledenje logiki romana in sveta, kot ga predstavlja. Morda prav zato ni nenavadno, da so Črvi obenem izrazito fizičen, telesni roman. Morda se prav v tem skriva ena od resnic, ki jo prebivalci njegovega sveta vendarle priznavajo. Ta fizičnost je pogosto karnevalizirina, zrcali v sopostavitvi nasprotij (majhen-velik, debel-suh), v ekscesivnem ubesedovanju telesnosti, tudi spolnosti, morda celo v simbolni odstavitvi kralja, saj bi bilo mogoče reči, da ima v Črvih vlogo protagonistov svojevrsten družbeni rob. Hkrati je to resnica (pojem resnice je seveda treba razumeti z velikim zadržkom), o ureditvi nekega sveta, vrženega s tirov – bržkone agresivnega, postavljenega po neki tradicionalni patologiji tako imenovanega moškega principa, v njem brbota telesno, tudi spolno nasilje, ki hkrati vrši dogajanje. Lahko bi trdili, da se prav na teh mestih stakneta pisava in distanca do nje, kar je hkrati mogoče razumeti kot problematično, saj se Črvi kot izrazito razsrediščeno besedilo s tem svojevrstno zamajejo.

A naposled se zdi o Tomažinovem delu težko govoriti na način klasičnega, ustaljenega literarnokritiškega pisanja in plod tega je tudi pričujoče besedilo. Čeprav gre za trdo pisavo, iz katere vre nekakšna zavezanost jeziku, kar bi morda lahko iskali tudi v besedilih, ki ustrezajo pogojem ustaljene perspektive kanona, so Črvi vendarle inovacija iz stavka v stavek in posledično zahtevajo izum orodij in vzpostavitev strategije, s katero bi jih bilo mogoče preučiti v njihovi polnosti, kontekstualizirati njihove najmočnejše dele in morebitne pomanjkljivosti, ter ob tem ne nazadnje onemogočiti, da bi ob analizi zapisanega nemara zapadali v pretirane interpretacije. In zdi se, da prav tovrstna sinteza še največ pove o romanu v kontekstu tekoče literarne produkcije.

Aljaž Krivec, iz oddaje S knjižnega trga na 3. programu Radia Slovenija (ARS).

