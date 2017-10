Švicarski psiholog in psihiater Carl Gustav Jung se je rodil leta 1875 v Kesswilu. Sodeloval je s Sigmundom Freudom, leta 1912 sta se razšla, Jung pa se je posvetil kompleksni analitični psihologiji. V razvoju osebnosti je velik pomen pripisoval tudi kolektivni podzavesti, izoblikovani v zgodovinskem razvoju. Kolektivna podzavest se pojavlja v arhetipih, kot so miti, bajke in verska izročila. Foto: Arhiv NUK